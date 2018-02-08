"المهن السينمائية" تنعى المخرج إبراهيم الشقنقيري

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، وفاة المخرج الكبير إبراهيم الشقنقيري، الذي وفاته المنية، صباح اليوم، في بيان صحفي.

وجاء البيان كالآتي :"رحل المخرج الكبير إبراهيم الشقنقيري وكيل أول نقابة المهن السينمائية الأسبق الذي قدم العديد من الأعمال الدرامية التي أثرت الحياة الفنية، نشاطركم الأحزان ..في وفاة المغفور له بإذن الله المخرج الكبير/ إبراهيم الشقنقيري، وندعو الله ان يُسكنه فسيح الجنات ويُلهمنا الصبر والسلوان.

وتُشيع الجنازة غدًا الجمعة 9 فبراير من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعةإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا "ابراهيم" لمحزونون.

المخرج إبراهيم الشقنقيري أخرج عدة أعمال فنية ومنها محاكمة على بابا، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، عيون، على الزيبق، ساكن قصادي، صاحب الإدارة بواب العمارة، فوزية البرجوازية".

إبراهيم الشقنقيري، مخرج مصري، تخصص في دراسة الفن الذي كان يعشقه منذ الصغر وحصل على ليسانس آداب تخصص سينما من جامعة كاليفورنيا الأمريكية سنة 1960، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.