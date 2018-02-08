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الوطن

نقيب الفلاحين: مشروع الصوب الزراعية نقلة حضارية

اليوم PM 06:27
كتب: سمر نبيه
نقيب الفلاحين: مشروع الصوب الزراعية نقلة حضارية

فريد واصل

أشاد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، الذي يتم تنفيذه حاليا، وأثنى على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، موضحا أن المشروع سيسهم في تطوير الزراعة المصرية، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، موجها الشكر للرئيس والقوات المسلحة على تنفيذ المشروع.

وقال واصل، فى بيان صحفى أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ظهر اليوم الخميس: المشروع يمثل نقلة حضارية حديثة للزراعة المصرية، وخطوة رائعة، وسوف يعمل على إعادة الزراعة المصرية إلى سابق أمجادها، التى كانت عليها فى الماضى، بالإضافة إلى أنه سيغير شكل الزراعة فى مصر.. جاء ذلك تعقيبا على افتتاح المرحلة الأولي من مشروع الـ 100 ألف فدان من الزراعات المحمية (الصوب الزراعية) والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

وتابع واصل: نتمنى ألا يسير القطاع الزراعى بالتوازى مع مثل هذه المشروعات لتحقيق النتائج الأفضل التى ينتعش بها الاقتصاد القومى، باعتبار أن الاقتصاد الزراعى يحمل النجاة للاقتصاد، وطالب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة، بوضع خطة قومية لتطوير القطاع الزراعى بصفة عامة، وبصورة خاصة داخل أراضى الوادى القديم، لتقليل كميات المياة التى يتم استخدامها عند رى المحاصيل، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاجية الأكبر فى حجم المحاصيل الزراعية.

وأضاف واصل، أن ما يحدث الآن التأكيد على أن الريادة فى المجال الزراعى للمصريين، وخير دليل على ذلك ما يحتويه المتحف الزراعى بوزارة الزراعة من أول فأس فى العالم، وأدوات الزراعة والحصاد البدائية التى صنعها القدماء المصريون.

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