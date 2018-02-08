الفرنسيون يؤيدون حق اللجوء ويتحفظون على الهجرة

تؤيد غالبية من الفرنسيين حق اللجوء لكنها تعتبر أن عدد المهاجرين كبير في البلاد بحسب استطلاع لمجموعة "بي في اه" نشر الخميس ويظهر الانقسام الكبير بين اليسار واليمين حول الموضوع.

ويرى حوالى ثلثي (65%) المستجوبين أنه "على فرنسا استقبال اللاجئين الذين يطلبون اللجوء لانهم يتعرضون للاضطهاد في بلادهم" بحسب الاستطلاع الذي أجرته مجلة "لوبس" الفرنسية - في تراجع بـ10 نقاط منذ حوالى 20 عاما. لكن في الوقت نفسه يعتبر 63% منهم "ان عدد المهاجرين كبير اليوم في فرنسا".

وحول هذه النقطة اظهر الاستطلاع ثلاث مجموعات كبرى بالحجم نفسه تقريبا. يرى "المنفتحون" (35% خصوصا من الشباب من حملة الشهادات الذين يقطنون في المدن الكبرى) ان عدد المهاجرين ليس كبيرا في فرنسا.

ويعتبر "المتحفظون" (35%) ان عدد المهاجرين كبير في فرنسا وانه يجب استقبال اللاجئين. هذه المجموعة الاكبر سنا يهيمن عليها العنصر النسائي وتقطن البلدات. ويرى "الرافضون" (30%) ان عدد المهاجرين كبير وان فرنسا يجب الا تستقبل اللاجئين. وهذه المجموعة اكثر ذكورية واقل ثقافة ومن المناطق الريفية.

وسجلت فرنسا اكثر من 100 الف طلب لجوء في 2017 ومنحت اللجوء ل36% من مقدمي تلك الطلبات. وكان عدد المهاجرين في 2014 حوالى ستة ملايين.

ويبرز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار خصوصا حول شروط استقبال المهاجرين : فاذا كان 55% من الفرنسيين يرون "انهم عموما يستقبلون بصورة جيدة" فان الفارق شاسع جدا بين ناخبي حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي (27%) وناخبي الجبهة الوطنية (87%).

ونصف المستطلعين تقريبا (52%) يعتبرون ان ظروف عيش المهاجرين "غير مقبولة" ويثير ذلك قلق 57% من الفرنسيين لاسباب انسانية وايضا امنية.

وتحرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ملف الهجرة لا يقنع الا 37% من الفرنسيين اذ يصنفه انصار اليسار بانه قمعي ويفتقر الى الانسانية، في حين يعتبر مناصرو اليمين انه ليس حازما كفاية.

واجري التحقيق على الانترنت بين 26 يناير والثاني من فبراير وشمل 1100 وشخص في سن ال18 او اكثر وفقا لاسلوب الحصص.