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الوطن

"قورة": دعوة 17 حزبا ممثلة بمجلس النواب لاجتماع "الوفد"

اليوم PM 06:38
كتب: سمر نبيه
"قورة": دعوة 17 حزبا ممثلة بمجلس النواب لاجتماع "الوفد"

ياسر قوره

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والدستورية، إنه دعا 17 حزبا ممثلين في مجلس النواب، للجلوس سويا بعد غد السبت بمقر حزب الوفد، بعد أن فوضه الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، للتشاور والاتفاق والتنسيق معهم، بشأن التعاون سويا خلال المرحلة المقبلة، والذي يقوم على خطوتين، الخطوة الأولى، تقوم على التعاون خلال الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت، على المرشح الذي يختارونه، أما المرحلة الثانية والتي ستأتي في فترة تالية للانتخابات الرئاسية، وتتضمن التقارب بين الأحزاب الموجودة في محاولة لدمج الأحزاب المتقاربة سويا، بدلا عن وجود 106 أحزاب غير فاعلة، وسيتم الاتفاق على مسمى للمبادرة، عقب الاجتماع.

 وأضاف "قورة" لـ"الوطن"، أنه دعا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلا أنه لم يرد بتأكيد الحضور من عدمه حتى الآن، وأنه سيدرس الموضوع، كذلك تم دعوة النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وأكد ترحيبه بالفكرة، وحضور الاجتماع لبدء التشاور، حول التنسيق  لحث المواطنين علي المشاركة في العملية الانتخابية،  وبحث التقارب بين الأحزاب السياسية الموجودة، مشيرًا إلى أن أحزاب التجمع والمؤتمر، أكدت الحضور.

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