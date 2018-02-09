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الوطن

رئيس "القضاء الأعلى" السابق: يحق للمسجون المطالبة بالتعويض بعد البراءة

اليوم AM 04:00
كتب: أحمد حامد دياب
رئيس "القضاء الأعلى" السابق: يحق للمسجون المطالبة بالتعويض بعد البراءة

المستشار مقبل شاكر

قال المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إن درجات التقاضي تم تشريعها من أجل صيانة الحقوق وتحقيق العدل.

وأضاف شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه من الممكن أن تخطئ محكمة الدرجة الأولى وتصوبه محكمة الاستئناف.

وأوضح شاكر، أنه لو تعرض مواطن لحكم بالسجن وتبين براءته بعد سجنه، فإنه من حقه أن يطلب تعويضا من الدولة، ومن حقه أن يرفع دعوة على الدولة ليطالبها بالتعويض، مثلما يحدث في الدول المتقدمة ولكن لا أحد يفعل ذلك في مصر.

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