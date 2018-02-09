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الوطن

شاكر: القاضي الجزئي ينظر 100 قضية و500 جنحة في الجلسة

اليوم AM 04:12
كتب: أحمد حامد دياب
شاكر: القاضي الجزئي ينظر 100 قضية و500 جنحة في الجلسة

المستشار مقبل شاكر

قال المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إنه على مستوى العالم ينظر القاضي قضية واحدة في الجلسة.

وأضاف شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن القاضي الجزئي في مصر يحكم في 100 قضية مدنية، و500 جنحة وأكثر من هذا أحيانًا في الجلسة.

وأوضح أن محاكم الاستئناف تنظر الآن 30 قضية خلال الجلسة الواحدة، وأن محكمة النقض تنظر 30 قضية في الجلسة الواحدة.

واشتكى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، من قلة عدد القضاة في مصر ومن قلة عدد المحاكم أيضًا، ما يسبب تراكم للقضايا لكثرتها أمام الدوائر المختلفة.

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