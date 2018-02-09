ياسر عبدالعزيز: الأداء الإعلامي في مصر بائس ومتدهور

قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، إنه ليس صحيحا أننا نتعرض لمؤامرة دائمًا في مصر، متابعا: "مش كل وسائل الإعلام الكبيرة بتقعد مع بعض وتتفق إنها تشن هجوم على مصر".

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم": "عندنا إشاعة إن وسائل الإعلام العالمية لا تخطئ".

وتابع: "وسائل الإعلام الكبيرة بتغلط غلطات كبيرة، زي اللي بيحصل في الإعلام المصري البائس والمتدهور".

وأردف: "الإعلام المصري بائس ومتدهور والأداء الإعلامي في مصر بائس ومتدهور".