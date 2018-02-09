"تنشيط السياحة" تدعو خبيرة آثار إنجليزية مبتورة الأطراف لزيارة مصر

في إستجابة لطلب الإعلامي جابر القرموطي، قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة ستوجه الدعوة لأستاذة مصريات إنجليزية الجنسية لزيارة مصر، بعد بتر أقدامها ويدها.

وأضاف الدميري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أنه اتفق مع أحد رجال الأعمال في الأقصر على استضافتها في الفندق الخاص به لمدة أسبوع.

وكان الإعلامي جابر القرموطي، أعلن عن وجود أستاذة مصريات إنجليزية تم بتر يديها وقدميها، وتتمنى زيارة مصر.