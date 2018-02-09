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الوطن

محامي الراقصة جوهرة: معايير بدلة الرقص متروكة لرأي الضابط محرر المحضر

اليوم AM 06:30
كتب: أحمد حامد دياب
محامي الراقصة جوهرة: معايير بدلة الرقص متروكة لرأي الضابط محرر المحضر

الراقصة جوهرة

قال محمد صالح، محامي الراقصة جوهرة، إن ما حدث لموكلته مجرد سوء تفاهم بين الشرطة وموكلته.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم القبض عليها بتهمة عدم الحصول على ترخيص عمل، وعدم الحصول على تصريح من نقابة المهن التمثيلية، وأيضًا الحث على الفجور من خلال بدلة الرقص.

وأوضح المحامي، أنه بعد التحري والكشف عن أوراقها تبين أنها تحمل تأشيرة عمل، وتحمل كافة التصاريح ودفعت اشتراكات النقابة.

وأكد المحامي، أنه لا توجد معايير معينة لبدلة الرقص في مصر، وأن الأمر متروك لتقدير ضابط الشرطة، متابعًا: "معايير بدلة الرقص متروكة لحرية الظابط اللي بيحرر الواقعة، لو شايف إنها غير مطابقة للمواصفات فبيعمل لها المحضر، ولو شايف غير كده يبقى خلاص والموضوع كله وجهات نظر".

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