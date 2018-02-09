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الوطن

محامي جوهرة ينفي زواجها ويؤكد: لها ملف في القوى العاملة وأوراقها سليمة

اليوم AM 06:31
كتب: أحمد حامد دياب
محامي جوهرة ينفي زواجها ويؤكد: لها ملف في القوى العاملة وأوراقها سليمة

جوهرة

قال محمد صالح، محامي الراقصة جوهرة، إن النيابة العامة أخلت سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن موكلته سيتم إحالتها للمحاكمة والتي ستصدر فيها المحكمة حكمها، والذي سيعتبر وقتها عنوان للحقيقة.

ونفى محامي جوهرة، أن تكون موكلته تزوجت من أجل البقاء في مصر، مؤكدًا أنها متزوجة بالفعل من راقص روسي وكان متواجدا في مصر، ولا يوجد لديها أي مشاكل في أوراقها، موضحا أن لها ملفا في وزارة القوى العاملة.

 

 

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