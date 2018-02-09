تسجيل الدخول

الوطن

الجار الله عن العملية العسكرية في سيناء: "إحنا معاك يا سيسي لا ترحمهم"

اليوم PM 06:27
كتب: عبد الرحمن خالد
الجار الله عن العملية العسكرية في سيناء: "إحنا معاك يا سيسي لا ترحمهم"

أحمد الجار الله

علق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، على العملية العسكرية "سيناء 2018" التي تقودها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في شمال سيناء ضد الإرهابيين.

وكتب "الجار الله": "ما أجمل جيش مصر وهو ينظف سيناء من أشرار العصر جيش مصر شاهدناه في العبور وفي الكويت وفي اليمن وعلى الحدود الليبية شاهدناه وهو يتسلم سيناء من الغزاة الإسرائيليين جيش مصر شاهدناه وهو يبني الطرق والكباري ويقيم مع الأمن الصناعات والحضارة الاقتصادية".

ووجه رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "ياريس سيسي.. إرهابيي سيناء لو انتصروا على مصر لاقدر الله لن يرحموا أهل مصر ولن يرحموا مصر.. عليك ألا ترحمهم كلنا معك.. دع جيش مصر ورجال أمنه يمحونهم من الوجود.. الإرهاب لا وطن له.. وطنه فوق جثث قتلاه ياريس قسمًا بالله أننا معك وسنفرح بنصرك عليهم قاتلهم الله".

وتابع: "ياريس سيسي إنهم يحلمون بإقامة دولة الإرهاب في سيناء والذي يحلم معهم الممول الكبير الحالم بأن يحكم العالم من خلالهم إنه شيطان الأحلام ياريس سيسي إقبرهم حيث المكان الذي حلموا فيه أنهم سيصبحوا سادة الدنيا إنهم فسيل مارج".

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، اليوم، في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنه يتابع بفخر بطولات أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، لـ"الوطن"، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات، واتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، وخصوصا في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض.

 

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

"قومي المرأة بكفر الشيخ" يؤكد دعمه للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب

"قومي المرأة بكفر الشيخ" يؤكد دعمه للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، عن دعمه للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب بالتعاون مع الشرطة المدنية.
مواطنون يتابعون العملية الشاملة: من الإنترنت للتليفزيون.. الكل يدعم الجيش

مواطنون يتابعون العملية الشاملة: من الإنترنت للتليفزيون.. الكل يدعم الجيش

صباح مختلف استقبله المصريون يوم الجمعة، بدأ ببيان للقوات المسلحة أعاد للكثيرين حالة التأهب والترقب قبل سبع سنوات، لكنها هذه المرة تتعلق بمكافحة الإرهاب
نواب يطالبون بتخصيص جلسة لتجديد الدعم للقوات المسلحة

نواب يطالبون بتخصيص جلسة لتجديد الدعم للقوات المسلحة

طالب عدد من النواب بتخصيص جلسة الغد فى البرلمان لتجديد وتأكيد دعم مجلس النواب للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب بسيناء
محافظ كفر الشيخ: رفع الطوارئ بمستشفيات المحافظة بالتزامن مع حملة سيناء

محافظ كفر الشيخ: رفع الطوارئ بمستشفيات المحافظة بالتزامن مع حملة سيناء

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة ومستشفياتها بالتزامن مع تنفيذ القوات المسلحة لعملية تطهير واسعة بمحافظة سيناء ومرفق الإ
"المحافظين" يدعو الشعب للتعاون مع القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب

"المحافظين" يدعو الشعب للتعاون مع القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب

قال حزب المحافظين، إنه يتابع عن كثب، تطورات عمليات القوات المسلحة "سيناء 2018"، مؤكد دعمه الكامل لقرارات القيادة السياسية والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب
خبراء وحزبيون: العملية آخر مراحل مواجهة الإرهاب.. و«الأزهر والإفتاء» يدعوان المواطنين لمساندة الجيش والشرطة

خبراء وحزبيون: العملية آخر مراحل مواجهة الإرهاب.. و«الأزهر والإفتاء» يدعوان المواطنين لمساندة الجيش والشرطة

اعتبر عدد من الأحزاب والسياسيين أن العمليات العسكرية الشاملة التى بدأتها القوات المسلحة فى سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية ستكون آخر مراحل المواجهة العسكرية
مصدر أمنى: «الداخلية» ترفع التأهب للدرجة القصوى فى جميع المحافظات.. وتعزيز الإجراءات الأمنية فى محيط المنشآت الحيوية

مصدر أمنى: «الداخلية» ترفع التأهب للدرجة القصوى فى جميع المحافظات.. وتعزيز الإجراءات الأمنية فى محيط المنشآت الحيوية

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إنه تم رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمنى للدرجة القصوى فى جميع محافظات مصر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية
انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

بدأت قوات إنفاذ القانون المكوّنة من القوات المسلحة والشرطة المدنية، صباح اليوم، تنفيذ عملية المجابهة الشاملة 2018 للعناصر الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء
مسلم في معرض الكتاب: اﻹعلام له دور كبير في مواجهة اﻹرهاب

مسلم في معرض الكتاب: اﻹعلام له دور كبير في مواجهة اﻹرهاب

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس قناة "دي إم سي"، أن اﻹعلام لعب دورا كبيرا في مواجهة اﻹرهاب، مستشهدا بالتغطية اﻹعلامية
محافظ كفر الشيخ: ندعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب ونقف خلفها

محافظ كفر الشيخ: ندعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب ونقف خلفها

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة قياداتها وشعبها يدعمون القوات المسلحة والشرطة المدنية، في حربهما على الإرهاب وتصميمهم على اقتلاع جذوره سواء في
الرئاسة: ما يحدث في سيناء نتيجة لجهد عسكري مبذول خلال الفترة الماضية

الرئاسة: ما يحدث في سيناء نتيجة لجهد عسكري مبذول خلال الفترة الماضية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث في شمال سيناء الآن هو استخدام القوة الغاشمة في مواجهة الإرهاب كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من
نشوى الديب تطالب الإعلام المصري بمساندة خطة المجابهة الشاملة للإرهاب

نشوى الديب تطالب الإعلام المصري بمساندة خطة المجابهة الشاملة للإرهاب

أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لخطة المجابهة الشاملة التي أطلقها الجيش المصري العظيم بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم
"مواطن لدعم الرئيس" تشيد بالعملية الشاملة "سيناء 2018"

"مواطن لدعم الرئيس" تشيد بالعملية الشاملة "سيناء 2018"

أصدرت حملة "مواطن لدعم الرئيس" المؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح لفترة رئاسية ثانية بيانا تثمن فيه جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في العملية
"مستقبل وطن": "سيناء 2018" في سجل بطولات قواتنا المسلحة

"مستقبل وطن": "سيناء 2018" في سجل بطولات قواتنا المسلحة

قال حزب مستقبل وطن، إن جيشنا الباسل يخوض معركة من أشد المعارك وأنبلها على أرض سيناء الغالية في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف النيل
برلماني: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة

برلماني: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة

أكد النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، قدرة رجال القوات المسلحة الأبرار في القضاء على الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من العناصر الإجرامية
بالفيديو| وبدأت عملية اقتلاع جذور الإرهاب بـ"القوة الغاشمة"

بالفيديو| وبدأت عملية اقتلاع جذور الإرهاب بـ"القوة الغاشمة"

"رفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية"، هو مجمل ما حواه البيان الأول الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة، صباح...
جامعة القاهرة تعلن تأييدها لعمليات الجيش لتطهير البلاد من الإرهاب

جامعة القاهرة تعلن تأييدها لعمليات الجيش لتطهير البلاد من الإرهاب

جامعة القاهرة تؤيد عمليات تطهير البلاد من الإرهاب.. وتؤكد ثقتها فى القوات المسلحة والشرطة فى إقتلاعه من جذوره
رئيس مجلس النواب: نقف وراء الجيش لتطهير مصر للأبد من الإرهاب

رئيس مجلس النواب: نقف وراء الجيش لتطهير مصر للأبد من الإرهاب

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه يتابع عن كثب العملية العسكرية الشجاعة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية..
برلماني: قوات إنفاذ القانون ستسحق الإرهابيين في مصر كلها

برلماني: قوات إنفاذ القانون ستسحق الإرهابيين في مصر كلها

أعلن المهندس أمين مسعود عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، عن ثقته الكاملة في قدرة أبطال مصر البواسل من قوات إنفاذ القانون على تطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب وق
"المصريين الأحرار" يبث الأغاني الوطنية لدعم القوات المسلحة ضد الإرهاب

"المصريين الأحرار" يبث الأغاني الوطنية لدعم القوات المسلحة ضد الإرهاب

«المصريين الأحرار» يبث الأغاني الوطنية ويرفع أعلام الجمهورية علي مقراته بمحافظات الجمهورية
قيادي سلفي يعلن دعمه للجيش في حربه ضد الإرهاب

قيادي سلفي يعلن دعمه للجيش في حربه ضد الإرهاب

أعلن الشيخ سامح عبد الحميد القيادي بالدعوة السلفية عن دعمه الكامل لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عن انطلاقها اليوم، لمواجهة ال
"الأزهر": كلنا مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب "سيناء 2018"

"الأزهر": كلنا مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب "سيناء 2018"

أكد محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر، أن المصريين جميعًا يصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة في العمليات العسكرية ضد جماعات العنف والإرهاب.
برلماني يطالب بالوقوف وراء السيسي والجيش والشرطة ضد الأعداء

برلماني يطالب بالوقوف وراء السيسي والجيش والشرطة ضد الأعداء

أثنى المهندس علاء والي عضو مجلس النواب على الجهود البطولية والروح القتالية والفدائية للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الأوفياء الذين يحملون أرواحهم على كفوفهم..
"سكاي نيوز": محافظ شمال سيناء يقرر وقف الدراسة بجميع المراحل التعليمية

"سكاي نيوز": محافظ شمال سيناء يقرر وقف الدراسة بجميع المراحل التعليمية

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، نقلا عن مراسلها، أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قرر وقف الدراسة بجميع المراحل التعليمية بالتزا
رئيس "مستقبل وطن": نقف خلف القيادة السياسية صفا واحد

رئيس "مستقبل وطن": نقف خلف القيادة السياسية صفا واحد

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الجهود التي تبذلها القوات المسلحة ورجال الشرطة في محاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.
"استراتيجيون": تجهيزات عسكرية عديدة مهدت لعملية "تطهير سيناء"

"استراتيجيون": تجهيزات عسكرية عديدة مهدت لعملية "تطهير سيناء"

"في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للإرهاب، بدأت صباح
مواجهات للعناصر الإجرامية بالدقهلية بالتزامن مع العملية الشاملة 2018

مواجهات للعناصر الإجرامية بالدقهلية بالتزامن مع العملية الشاملة 2018

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم، حالة من الاستنفار الأمني تزامنا مع بدء العملية الشاملة سيناء 2018 لمواجهة الإرهاب.
وزير الأوقاف: كل الدعم لقواتنا المسلحة في مواجهة قوى الإرهاب والشر

وزير الأوقاف: كل الدعم لقواتنا المسلحة في مواجهة قوى الإرهاب والشر

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، على أهمية دعم قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة قوى الأرهاب والشر، مثمنًا ما يقدمونه من تضحيات غالية في حماي
"الأوقاف": القوات المسلحة تقود حرب مقدسة ضد الإرهاب

"الأوقاف": القوات المسلحة تقود حرب مقدسة ضد الإرهاب

قال الشيخ نشأت زارع كبير الأئمة بمحافظة الدقهلية، إن كافة الأئمة بالأوقاف على مستوى الجمهورية يدعمون بالكامل خطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووز
الصوفية تعلن دعمها للجيش في تطهير سيناء

الصوفية تعلن دعمها للجيش في تطهير سيناء

أعلنت القوى الصوفية عن دعمها الكامل لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عن انطلاقها، اليوم، لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في
الجبهة الشعبية لمواجهة الإرهاب تطالب المواطنين بالتعاون مع "الداخلية"

الجبهة الشعبية لمواجهة الإرهاب تطالب المواطنين بالتعاون مع "الداخلية"

طالبت الجبهة الشعبية لمواجهة الإرهاب وتضم عدد من الأحزاب والنقابات المهنية، جميع المواطنين بضرورة التعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية في العملية العسكرية
"تحيا مصر": المواجهة الشاملة للإرهاب في سيناء ضربة استباقية

"تحيا مصر": المواجهة الشاملة للإرهاب في سيناء ضربة استباقية

أشاد طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، بالعملية الشاملة في سيناء التي تقوم بها القوات المسلحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي القائد ال
الكنيسة القبطية تعلن تأييدها لمعركة الجيش والشرطة ضد الإرهاب

الكنيسة القبطية تعلن تأييدها لمعركة الجيش والشرطة ضد الإرهاب

تعلن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تاوضروس الثاني تأييدها ودعمها للمعركة الشاملة التي تقوم بها قواتنا المسلحة بالتعاون مع شرطتنا ا
وكيل أول مجلس النواب يشيد بالعملية العسكرية الشاملة في سيناء

وكيل أول مجلس النواب يشيد بالعملية العسكرية الشاملة في سيناء

أشاد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بالعمليه العسكرية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة المصرية بشمال ووسط سيناء، مؤكدا بأنها ستكون حاسمة
المؤتمر: عملية سيناء "2018" تؤكد إصرار السيسي على اقتلاع جذور الإرهاب

المؤتمر: عملية سيناء "2018" تؤكد إصرار السيسي على اقتلاع جذور الإرهاب

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أن العمليات الشاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية، التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهابيين والعنا
"دعم مصر": نؤيد قرارات الرئيس في حربه على الإرهاب

"دعم مصر": نؤيد قرارات الرئيس في حربه على الإرهاب

أعلن ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، دعمه وتأييده التام لأبطال مصر البواسل من قوات إنفاذ القانون لجهودهم وبراعتهم في حربهم الناجحة ضد الإرهاب في سي
علاء عابد: مصر بقيادة السيسي ستثبت للعالم قدرتها على هزيمة الإرهاب

علاء عابد: مصر بقيادة السيسي ستثبت للعالم قدرتها على هزيمة الإرهاب

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ثقته الكاملة في قدرة أبطال مصر البواسل من قوات إنفاذ القانون على هزيمة الإرهاب والإرهابيين وتطهير سين
سياسي: العملية العسكرية بسيناء يُعد لها منذ 3 أشهر

سياسي: العملية العسكرية بسيناء يُعد لها منذ 3 أشهر

قال الدكتور سعيد اللاوندي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان القوات المسلحة تقوم بعمليات مسح شامل لسيناء من الشمال للجنوب للقضاء على أي تحركات توحي بأن ه
طارق فهمي: العملية العسكرية الشاملة ستكون آخر مراحل المواجهة في سيناء

طارق فهمي: العملية العسكرية الشاملة ستكون آخر مراحل المواجهة في سيناء

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن ما يجرى حاليا من عمليات عسكرية شاملة في سيناء هو تأكيد على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي..
حسب الله: الشعب ومؤسسات الدولة يدعمون القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

حسب الله: الشعب ومؤسسات الدولة يدعمون القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن القوات المسلحة ليست بحاجة إلى تفويض للقيام بعملياتها لمواجهة الإرهاب والعناصر الإجرامية التي سعت
عمرو أديب: استوقفتني لقطات طواف البحرية حول "ظهر".. الرسالة واضحة

عمرو أديب: استوقفتني لقطات طواف البحرية حول "ظهر".. الرسالة واضحة

قال الإعلامي عمرو، إنه لقطات طواف القوات البحرية المصرية حول منصة حقل "ظهر" للغاز استوقفته...
"البحيرة" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عملية "سيناء 2018"

"البحيرة" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عملية "سيناء 2018"

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، دعمها الكامل للعملية العسكرية الشاملة، التي بدأتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية،
"الإفتاء" تدعو لمساندة القوات المسلحة والشرطة في "سيناء 2018"

"الإفتاء" تدعو لمساندة القوات المسلحة والشرطة في "سيناء 2018"

دعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، جموع مواطنين الشعب المصري إلى مساندة ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة وبكافة...
الطماوي عن بيان القوات المسلحة: تحية واجبة لرجال الجيش

الطماوي عن بيان القوات المسلحة: تحية واجبة لرجال الجيش

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، تعقيبا علي بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة ببدء المواجهة الشاملة مع العناصر الإرهابية
"الوفد": الجيش يؤدي دوره على أكمل وجه في محاربة الإرهاب

"الوفد": الجيش يؤدي دوره على أكمل وجه في محاربة الإرهاب

وقال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إن القوات المسلحة تؤدي بدورها على أكمل وجه في محاربة الإرهاب، منوها بأن الجيش المصري من الشعب،
عاجل| مرصد الإفتاء يدعو المواطنين لمساندة الجيش والشرطة

عاجل| مرصد الإفتاء يدعو المواطنين لمساندة الجيش والشرطة

دعا مرصد الافتاء جميع المواطنين لمساندة القوات المسلحة والشرطة المصرية، وذلك حسبما افادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.
عاجل| "الأزهر" يعلن دعم خطة المواجهة الشاملة التي أطلقها الجيش

عاجل| "الأزهر" يعلن دعم خطة المواجهة الشاملة التي أطلقها الجيش

أعلن الأزهر الشريف عن دعم خطة المواجهة الشاملة التي أطلقها الجيش والشرطة وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.
"المصريين الأحرار" عن بيان القوات المسلحة: نحارب نيابة عن العالم

"المصريين الأحرار" عن بيان القوات المسلحة: نحارب نيابة عن العالم

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان القوات المسلحة أعاده لذكريات عام 1956، موضحا أنه من أبناء هذا الجيل الذي شاهد مصر تنتصر على أعدائها الثلاثة وعا
برلمانية: قوات إنفاذ القانون ستسحق جميع العناصر الإرهابية بسيناء

برلمانية: قوات إنفاذ القانون ستسحق جميع العناصر الإرهابية بسيناء

علقت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على العملية الشاملة "سيناء 2018" التي أعلن الجيش عن تنفيذها اليوم للقاضاء على العناصر الإرهابية بسيناء، عبر صفحتها..
عضو "دفاع النواب": "سيناء 2018" ستكون فارقة في حرب مصر ضد الإرهاب

عضو "دفاع النواب": "سيناء 2018" ستكون فارقة في حرب مصر ضد الإرهاب

أشاد النائب خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالعملية العسكرية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة بشمال ووسط سيناء، مؤكدا أنها ستكون
موجز الظهيرة| الجيش يستهدف بؤرا إرهابية..والسيسي يتابع العملية الشاملة

موجز الظهيرة| الجيش يستهدف بؤرا إرهابية..والسيسي يتابع العملية الشاملة

تنشر "الوطن" موجز الثانية عشرة ظهرا، وفيها أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان عاجل، إن قوات إنفاذ القانون وعناصر من القوات الجوية
بالفيديو| القوات الجوية تستهدف بؤرا إرهابية في سيناء

بالفيديو| القوات الجوية تستهدف بؤرا إرهابية في سيناء

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، استهداف عناصر من القوات الجوية
السيسي: أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير مصر

السيسي: أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير مصر

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العملية الشاملة سيناء 2018 التي أعلن الجيش تنفيذها اليوم.
"التحالف المصري": عمليات الجيش بداية حقيقية للقضاء على الإرهاب

"التحالف المصري": عمليات الجيش بداية حقيقية للقضاء على الإرهاب

أكد التحالف السياسى المصرى، أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم، عن العمليات الشاملة لمواجهة العناصر المتطرفة..
عاجل| البيان الثاني للقوات المسلحة: استهداف بؤر إرهابية في سيناء

عاجل| البيان الثاني للقوات المسلحة: استهداف بؤر إرهابية في سيناء

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان عاجل، إن قوات إنفاذ القانون وعناصر من القوات الجوية
عاجل| السيسي يتابع سير العمليات العسكرية في سيناء

عاجل| السيسي يتابع سير العمليات العسكرية في سيناء

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية فى س
عاجل| "بث مباشر" للبيان الثاني للقوات المسلحة

عاجل| "بث مباشر" للبيان الثاني للقوات المسلحة

يقدم لكم "الوطن" بثا مباشرا، لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة
خبير أمني: القوات المسلحة نفذت عمليات انتقامية استهدفت "رؤوس الإرهاب"

خبير أمني: القوات المسلحة نفذت عمليات انتقامية استهدفت "رؤوس الإرهاب"

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن القوات المسلحة نفذت خلال الفترة الأخيرة عمليات استباقية وانتقامية استهدفت قادة التنظيمات الإرهابية...
عاجل| إذاعة البيان الثاني للقوات المسلحة بعد قليل

عاجل| إذاعة البيان الثاني للقوات المسلحة بعد قليل

إذاعة البيان الثاني للقوات المسلحة المصرية بعد قليل، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
سالم: العملية الشاملة في سيناء ستقضي على الإرهاب في 3 أشهر

سالم: العملية الشاملة في سيناء ستقضي على الإرهاب في 3 أشهر

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أن إعلان القوات المسلحة والشرطة تنفيذ عملية شاملة فى سيناء يتم الاعداد لها منذ فترة تكليف ال
بكري يطالب بتخصيص جلسة بـ"النواب" لمساندة "العملية الشاملة 2018"

بكري يطالب بتخصيص جلسة بـ"النواب" لمساندة "العملية الشاملة 2018"

طالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بتخصيص جلسة، الأحد المقبل، لمساندة العملية التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون
مصدر أمني: قوات الشرطة تُمشط الجزز والمناطق الجبلية

مصدر أمني: قوات الشرطة تُمشط الجزز والمناطق الجبلية

قال مصدر أمني، إن قوات الشرطة، تشن حملات لتمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية للقضاء على كافة البؤر التي تهدد أمن وسلم المواطنين.
مصدر أمني: متابعة جيدة لما ترصده كاميرات المرور الحديثة في الشوارع

مصدر أمني: متابعة جيدة لما ترصده كاميرات المرور الحديثة في الشوارع

قال مصدر أمني إن هناك متابعة دقيقة لما ترصه كاميرات المراقبة الحديثة التابعة للإدارة العامة للمرور وإدارات
مصدر أمني: تعزيز القوات بمحيط دور العبادة في جميع المحافظات

مصدر أمني: تعزيز القوات بمحيط دور العبادة في جميع المحافظات

قال مصدر أمني، إن القوات الأمنية المشاركة في العمليات الشاملة لمجابهة الإرهاب مع القوات المسلحة عززت من إجراءاتها الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروع
رفع التأهب الأمني للدرجة القصوى تزامنا مع حملة القضاء على الإرهاب

رفع التأهب الأمني للدرجة القصوى تزامنا مع حملة القضاء على الإرهاب

أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات، واتخاذ
بالفيديو| الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

بالفيديو| الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، نقلته عنه فضائية "إكسترا نيوز"، إنه في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي
عاجل| رفع حالة التأهب للجيش والشرطة للقضاء على العناصر الإرهابية

عاجل| رفع حالة التأهب للجيش والشرطة للقضاء على العناصر الإرهابية

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عن رفع حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة والشرطة لتنفيذ عملية على الاتجاهات الاستراتيجية.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

سقوط مقذوف حوثي على "جازان"السعودية.. وإصابة 3 أطفال

سقوط مقذوف حوثي على "جازان"السعودية.. وإصابة 3 أطفال

بالفيديو| تفاصيل الاشتباكات بين جند الشام والأمن بعين الحلوة اللبناني

بالفيديو| تفاصيل الاشتباكات بين جند الشام والأمن بعين الحلوة اللبناني

فيديو| سجادة صلاة محمولة بحجم حافظة النقود.. "صنع في اليابان"

فيديو| سجادة صلاة محمولة بحجم حافظة النقود.. "صنع في اليابان"

القضاء الأمريكي يلغي حكما بشأن البنك العربي

القضاء الأمريكي يلغي حكما بشأن البنك العربي

اختيارات الوطن

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

"حافية القدمين".. "مروة" تحصل على المركز الأول في "ماراثون جري" بأسوان

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

الأكثر قراءة

عاجل