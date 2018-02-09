الجار الله عن العملية العسكرية في سيناء: "إحنا معاك يا سيسي لا ترحمهم"

علق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، على العملية العسكرية "سيناء 2018" التي تقودها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في شمال سيناء ضد الإرهابيين.

وكتب "الجار الله": "ما أجمل جيش مصر وهو ينظف سيناء من أشرار العصر جيش مصر شاهدناه في العبور وفي الكويت وفي اليمن وعلى الحدود الليبية شاهدناه وهو يتسلم سيناء من الغزاة الإسرائيليين جيش مصر شاهدناه وهو يبني الطرق والكباري ويقيم مع الأمن الصناعات والحضارة الاقتصادية".

ووجه رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "ياريس سيسي.. إرهابيي سيناء لو انتصروا على مصر لاقدر الله لن يرحموا أهل مصر ولن يرحموا مصر.. عليك ألا ترحمهم كلنا معك.. دع جيش مصر ورجال أمنه يمحونهم من الوجود.. الإرهاب لا وطن له.. وطنه فوق جثث قتلاه ياريس قسمًا بالله أننا معك وسنفرح بنصرك عليهم قاتلهم الله".

وتابع: "ياريس سيسي إنهم يحلمون بإقامة دولة الإرهاب في سيناء والذي يحلم معهم الممول الكبير الحالم بأن يحكم العالم من خلالهم إنه شيطان الأحلام ياريس سيسي إقبرهم حيث المكان الذي حلموا فيه أنهم سيصبحوا سادة الدنيا إنهم فسيل مارج".

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، اليوم، في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنه يتابع بفخر بطولات أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، لـ"الوطن"، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات، واتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، وخصوصا في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض.