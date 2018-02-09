تسجيل الدخول

الوطن

"الإنجيلية" تكشف عن مفاوضات لحل أزمة "كنيسة المنيا"

اليوم PM 06:51
كتب: مصطفي رحومة
"الإنجيلية" تكشف عن مفاوضات لحل أزمة "كنيسة المنيا"

الانبا مكاريوس

أعلنت الكنيسة الإنجيلية، أن المجمع ناقش مبادرة الأنبا مكاريوس للتفاوض بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية للتوصل إلى حلول مرضية بين الطرفين بشأن كنيسة الأبعدية.

وأشار بيان للكنيسة إلى أنه تم إجراء اتصال تليفوني بين الأنبا مكاريوس، والقس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس في القاهرة، وحملها للمجمع اليوم.

وأكد أن مجمع المنيا وافق على هذه المبادرة حرصًا على السلام الاجتماعي في القرية، والعلاقة بين الكنائس، وإعطاء الحقوق لأصحابها مع طي هذه الصفحة المؤلمة.

واختتم بأن المجمع شكل لجنة مكونة من خمسة أفراد برئاسة الشيخ أشرف ناصح رئيس مجمع المنيا، واللجنة تقوم بالتنسيق لاختيار الميعاد المناسب لتلاقي الوفدين معًا.

أخبار متعلقة

كشف حساب جمعية اتصال لسنة ماضية

كشف حساب جمعية اتصال لسنة ماضية

رصدت اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماتم من مشروعات وفعاليات خلال العام الماضي
قيادات أزهر أسيوط: فتح قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني

قيادات أزهر أسيوط: فتح قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني

ناقش الدكتور علي عبدالحافظ رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، خطة توجيه التربية الرياضية في الفترة المقبلة، مع موجهي التربية الرياضية في الإدارات التعليمية التابعة ل
المعارضة التركية مستعدة لإقامة اتصال مباشر مع دمشق

المعارضة التركية مستعدة لإقامة اتصال مباشر مع دمشق

أعلن زعيم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض كمال كليجدار أوغلو عن عزمه على إقامة اتصال مباشر مع الحكومة السورية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
"اتصال" تستضيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأثنين المقبل

"اتصال" تستضيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأثنين المقبل

في إطار لقاءاتها الدورية مع الحكومة المصرية، تبدأ "اتصال"، نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولى لقاءاتها لعام الحالي
الرئيس الأفغاني يرفض اتصال عزاء من رئيس الوزراء الباكستاني

الرئيس الأفغاني يرفض اتصال عزاء من رئيس الوزراء الباكستاني

رفض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، استقبال اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، وذلك على خلفية التوتر الأمني بين البلدين.
"اتصال" توقع تعاون مع "أوشن تكنولوجي" لتدريب 1000 شاب خلال 3 سنوات

"اتصال" توقع تعاون مع "أوشن تكنولوجي" لتدريب 1000 شاب خلال 3 سنوات

أعلنت جمعية اتصال منظمة المجتمع المدني في تكنولوجيا المعلومات، عن توقيع تعاون جديد مع كلية أوشن تكنولوجي بهدف تدريب من 500 إلى 1000 شاب على مهارات البرمجيات وال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مسؤولا كوريا شماليا إلى الحوار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مسؤولا كوريا شماليا إلى الحوار

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

سقوط مقذوف حوثي على "جازان"السعودية.. وإصابة 3 أطفال

سقوط مقذوف حوثي على "جازان"السعودية.. وإصابة 3 أطفال

اختيارات الوطن

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

"حافية القدمين".. "مروة" تحصل على المركز الأول في "ماراثون جري" بأسوان

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

الأكثر قراءة

عاجل