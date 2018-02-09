"الإنجيلية" تكشف عن مفاوضات لحل أزمة "كنيسة المنيا"

أعلنت الكنيسة الإنجيلية، أن المجمع ناقش مبادرة الأنبا مكاريوس للتفاوض بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية للتوصل إلى حلول مرضية بين الطرفين بشأن كنيسة الأبعدية.

وأشار بيان للكنيسة إلى أنه تم إجراء اتصال تليفوني بين الأنبا مكاريوس، والقس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس في القاهرة، وحملها للمجمع اليوم.

وأكد أن مجمع المنيا وافق على هذه المبادرة حرصًا على السلام الاجتماعي في القرية، والعلاقة بين الكنائس، وإعطاء الحقوق لأصحابها مع طي هذه الصفحة المؤلمة.

واختتم بأن المجمع شكل لجنة مكونة من خمسة أفراد برئاسة الشيخ أشرف ناصح رئيس مجمع المنيا، واللجنة تقوم بالتنسيق لاختيار الميعاد المناسب لتلاقي الوفدين معًا.