إزالة 29 حالة تعد على أملاك الري بطوخ

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، برئاسة محمد خيري رئيس المدينة حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 29 قرار إزالة على أملاك الري، وإعادتها للدولة بعد أن تعدى عليها مجموعة من البلطجية وتجار المخدرات.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة استهدفت قرى السيفا والصالحية، حيث تم استرداد مساحة 1358 مترًا مربعًا لصالح هندسة ري قليوب في زمام مركز طوخ في يوم واحد، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي كان يستولى عليها تجار المخدرات والبلطجية.

وأضاف خيري أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.