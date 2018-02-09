تسجيل الدخول

الوطن

إزالة 29 حالة تعد على أملاك الري بطوخ

اليوم PM 07:26
كتب: حسن صالح
إزالة 29 حالة تعد على أملاك الري بطوخ

صورة أرشيفية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، برئاسة محمد خيري رئيس المدينة حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 29 قرار إزالة على أملاك الري، وإعادتها للدولة بعد أن تعدى عليها مجموعة من البلطجية وتجار المخدرات.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة استهدفت قرى السيفا والصالحية، حيث تم استرداد مساحة 1358 مترًا مربعًا لصالح هندسة ري قليوب في زمام مركز طوخ في يوم واحد، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي كان يستولى عليها تجار المخدرات والبلطجية.

وأضاف خيري أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.

أخبار متعلقة

"الحاسب الآلي واللحوم الصالحة" بـ"قصر ثقافة القليوبية" اليوم

"الحاسب الآلي واللحوم الصالحة" بـ"قصر ثقافة القليوبية" اليوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، اليوم، تضمنت يوم ثقافي مفتوح بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبق
محافظ القليوبية يقدم العزاء في أسرة "أبشيش" ضحايا مصعد مستشفى بنها

محافظ القليوبية يقدم العزاء في أسرة "أبشيش" ضحايا مصعد مستشفى بنها

زار اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، قرية أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لتقديم العزاء في أسرة عبدالنبي محمد
محافظ القليوبية والسويدي يفتتحان مقرا جديدا لائتلاف دعم مصر

محافظ القليوبية والسويدي يفتتحان مقرا جديدا لائتلاف دعم مصر

افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية والمهندس محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر يرافقهما قيادات وأعضاء مجلس النواب بائتلاف دعم مصر والقيادات السياسية.
محافظ القليوبية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

محافظ القليوبية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

دعا اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم، أهالي المحافظة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الالتفات إلى محاولات البعض تشويه هذا الإست
مزارع يهشم رأس زميله بسبب "موبايل" في القليوبية

مزارع يهشم رأس زميله بسبب "موبايل" في القليوبية

هشم مزارع رأس زميله بـ"شومة"، في قرية بقليوب على أثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على شراء هاتف محمول، نقل المجني عليه إلى
إعدام 24 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في القليوبية

إعدام 24 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في القليوبية

تمكنت أجهزة محافظة القليوبية، اليوم، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن الفاسدة، خلال حملات مختلفة شنتها على
إحالة 361 طبيبا وعاملا وإداريا للتحقيق بـ"صحة القليوبية"

إحالة 361 طبيبا وعاملا وإداريا للتحقيق بـ"صحة القليوبية"

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم إحالة 361 طبيبا وعاملا وإداريا وممرضا، للشئون القانونية بالمديرية خلال شهر يناير الماضي.
حملة لتطهير الترع وأسفل الكباري بالمجاري المائية في القليوبية

حملة لتطهير الترع وأسفل الكباري بالمجاري المائية في القليوبية

شنت الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية حملة موسعة بقرى المحافظة لتطهير الترع وأسفل الكباري من المخلفات والحشائش، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي
محافظ القليوبية: القيادة السياسية تسعى لخلق شباب واع بما يدور حوله

محافظ القليوبية: القيادة السياسية تسعى لخلق شباب واع بما يدور حوله

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن القيادة السياسية تدعو في كل مناسبة إلي خلق جيل من الشباب يعي ما يدور حوله في المجتمع، كونهم عصب الأمة ومفتاح...
"صحة القليوبية": تشغيل أول قسم لجراحة المخ والأعصاب بـ"قليوب المركزي"

"صحة القليوبية": تشغيل أول قسم لجراحة المخ والأعصاب بـ"قليوب المركزي"

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم تشغيل أول قسم متخصص لعلاج المخ والأعصاب بمستشفي قليوب المركزي، واستقبال حالات الطوارئ والحوادث..

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مسؤولا كوريا شماليا إلى الحوار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مسؤولا كوريا شماليا إلى الحوار

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

سقوط مقذوف حوثي على "جازان"السعودية.. وإصابة 3 أطفال

سقوط مقذوف حوثي على "جازان"السعودية.. وإصابة 3 أطفال

اختيارات الوطن

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

"حافية القدمين".. "مروة" تحصل على المركز الأول في "ماراثون جري" بأسوان

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

الأكثر قراءة

عاجل