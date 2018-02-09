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الوطن

عاجل| "التعليم العالي" تعلق الدراسة في جامعتي العريش وسيناء أسبوع

اليوم PM 06:42
كتب: أميرة فكرى
عاجل| "التعليم العالي" تعلق الدراسة في جامعتي العريش وسيناء أسبوع

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعليق الدراسة لمدة أسبوع ينتهي الخميس المقبل بجامعتي العريش وسيناء والمعاهد العليا بشمال سيناء، مطالبا بتعويض هذا الأسبوع فى نهاية العام الدراسى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، منذ قليل، إنه تم التواصل والتنسيق مع اللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء بشأن أوضاع الجامعات والمعاهد العليا بمحافظة شمال سيناء فى ضوء العمليات التى يقوم بها رجال القوات المسلحة ورجال قوات الشرطة البواسل لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الآثم، ليتم تعليق الدراسة.

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