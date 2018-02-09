عاجل| "التعليم العالي" تعلق الدراسة في جامعتي العريش وسيناء أسبوع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعليق الدراسة لمدة أسبوع ينتهي الخميس المقبل بجامعتي العريش وسيناء والمعاهد العليا بشمال سيناء، مطالبا بتعويض هذا الأسبوع فى نهاية العام الدراسى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، منذ قليل، إنه تم التواصل والتنسيق مع اللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء بشأن أوضاع الجامعات والمعاهد العليا بمحافظة شمال سيناء فى ضوء العمليات التى يقوم بها رجال القوات المسلحة ورجال قوات الشرطة البواسل لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الآثم، ليتم تعليق الدراسة.