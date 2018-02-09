مسلم في معرض الكتاب: اﻹعلام له دور كبير في مواجهة اﻹرهاب

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس قناة "دي إم سي"، أن اﻹعلام لعب دورا كبيرا في مواجهة اﻹرهاب، مستشهدا بالتغطية اﻹعلامية لعمليات الجيش والشرطة اليوم في سيناء، قائلا: "لم تقع أي مؤسسة إعلامية في خطأ واحد حتى الآن"، متمنيا انتصار للقوات المسلحة والشرطة سواء في سيناء أو على حدودنا الغربية.

وأضاف مسلم خلال مشاركته في ندوة "اﻹعلام ودوره في صناعة الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة" بقاعة محمد أبوالمجد، ضمن فعاليات الدورة 49 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الإعلام يشارك في التنمية ليس فقط من خلال رصد الإيجابيات وإنما من خلال كشفه للفساد والسلبيات ووضعهما أمام صانع القرار لكي يتفادى هذه السلبيات.

وتابع مسلم، أن الإعلام له دور كبير في هذه الفترة الانتقالية من خلال منح اﻷمل للناس عن طريق التركيز على الإيجابيات: "محتاجين نعطي اﻷمل للناس والتركيز على الإيجابيات سواء كانت متمثلة في شخص صغير أحد ظروف صعبة أو متمثلة في الجانب الحكومي".

وتطرق رئيس تحرير جريدة "الوطن" إلى معركة الوعي، والتي يرى أن تكون على أولويات النظام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الإعلام له دور مؤثر في تشكيل الوعي على المدى القريب ولكن اﻷهم هو تشكيل الوعي على المدى البعيد من خلال الاعتماد على المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية باﻹضافة إلى اﻹعلام.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، اليوم، في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.