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الوطن

زاهي حواس: لعنة الفراعنة غير حقيقية "سببها جراثيم وهواء فاسد"

اليوم PM 07:25
كتب: شريف حسين
زاهي حواس: لعنة الفراعنة غير حقيقية "سببها جراثيم وهواء فاسد"

زاهي حواس

قال وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إنه لا يوجد ما يعرف بلعنة الفراعنة، وأن الصحفيين هم أول من ربطوا بين حوادث وفيات مكتشفي الآثار وبين اللعنة المزعومة.

وأضاف حواس، في حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن مكتشفي الآثار والمقابر يتوفون بعد الاكتشاف، بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقبرة، وبالتالي تهاجمهم هذه الجراثيم وتؤدي إلى الموت.

وتابع: "بعض فلاسفة اليونانيين وأن النبي يوسف تعلم في أقدم جامعة في مصر، ومكانها عين شمس حاليا".

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