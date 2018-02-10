"الوزراء": نسعى لجذب استثمارات تحقق التنمية المستدامة في صعيد مصر

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الدواء المصري الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، هدفه الرقابة لحفظ التوازن في سوق الأدوية.

وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق على فضائية "دريم": "إذ يُعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية".

وتابع قائلا: "الحكومة تسعى لجذب استثمارات تحقق التنمية المستدامة في صعيد مصر من خلال الموافقة على إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد"، لافتاً إلى أن الهيئة تنسق بين الأولويات والمجهودات لضمان التنمية في صعيد مصر.

وأوضح: "نسعى لتطوير منطقة الصعيد بشكل منهجي يراعي المعايير البيئية والاقتصادية".