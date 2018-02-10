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الوطن

"كمال" يواجه محافظ كفر الشيخ بفلتر "مياه خضراء"..والأخير: سأحل المشكلة

اليوم AM 04:05
كتب: شريف سليمان
"كمال" يواجه محافظ كفر الشيخ بفلتر "مياه خضراء"..والأخير: سأحل المشكلة

اللواء السيد نصر

أذاع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا تليفزيونيًا عن أزمة تلوث مياه الشرب بدسوق، في محافظة كفر الشيخ. 

وواجه "كمال" محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، أثناء مداخلة الأخير الهاتفية مع البرنامج للرد على ما أثاره البرنامج بشان مياه الشرب، بفلتر لمياه خضراء اللون، قائلًا: "ميرضكش يا أفندم الناس تشرب مياه خضراء".

فرد عليه محافظ كفر الشيخ قائلًا: "أعدك بحل مشكلة المياه على نفقة المحافظة، ولن أطلب مساعدة من وزارة الري أو وزارة الإسكان".

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