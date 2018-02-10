بالفيديو| أحمد فهمي: أكرم حسني تافه وجسمه غريب

تحدث الفنان أحمد فهمي، عن صديقه الفنان أكرم حسني، وذلك أثناء استضافة الأخير في برنامج "أنا وأنا"، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على فضائية "أون إي".

وقال فهمي: "أكرم تافه جدًا، عنده ابن وابنة، وبيعمل الحاجات اللي بنعملها ودي حاجة بتبهرني، وجسمه غريب جدًا، تحس إنه من فوق صاحب مطعم ومن تحت لاعب معتزل، هو أكتر شخص موهوب أنا اشتغلت معاه في حياتي، وبيجي دايمًا على نفسه عشان الشغل".

وعلق حسني، قائلًا: "أنا بحب شغلي أوي، إيه يعني لو دوخت شوية هكمل وأبقى كويس، والتفاهة مش معناها الهبل معناها حب الحياة والضحك، وعلى الجسم، فأنا ضخم وبحب الرقص وبحب الانبساط، وفي المسلسل كان أحمد ومي عمر بيقولوا لي انت ازاي جسمك كده وبترقص".