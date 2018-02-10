جمارك بورسعيد تفرج عن سيارت وقطع غيار بـ 475.8 مليون جنيه في يناير

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد العوف، خلال يناير الماضي عن 310 سيارة ركوب "ملاكي" موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، برسم الوارد النهائي، وعن 776 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 268 مليون و610 ألف و702 جنيه، كما أنهت إدارة سيارات الركوب خلال نفس الفترة الإجراءات على مشمول 474 بيان جمركي ترانزيت.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 52 مليون و994 ألف و992 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 34 مليون و560 ألف و967 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 87 مليون و555 ألف و959 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يناير 2018، حوالي 1073 بيان بقيمة إجمالية 177 مليون و106 ألف و461 جنيها

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 14 مليون و84 ألف و817 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 28 مليون و112 ألف و236 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 42 مليون و197 ألف و53 جنيه.

وخلال شهر يناير 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 82 بيانا، وارد نهائي معدات حفارات، لوادر، شوك رافعة، جرارات وحصادات زراعية، بقيمة إجمالية 30 مليون و149 ألف و507 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و808 ألاف و138 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 4 مليون و532 ألف و538 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و340 ألف و676 جنيها.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بـ 49 ألف و463 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يناير 2018 حوالى475 مليون و 866 ألف و 670 جنيه

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 68 مليون و937 ألف و410 جنيها، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 67 مليون و205 ألف و741 جنيها.

ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يناير 2018 حوالي 136 مليون و143 ألف و151 جنيها.