تقرأ غدا.. القوات المسلحة تقطع طرق إمدادات الإرهابيين في سيناء

تنشر "الوطن" في عددها الصادر، غدًا الأحد.. "القوات المسلحة تقصف مخازن الأسلحة وتقطع إمدادات الإرهابيين في سيناء.. الرفاعي: مداهمات لمطاردة العناصر الإرهابية والقضاء عليها.. وحرس الحدود يمنع الإرهابيين من الهرب أو التسلل داخل البلاد".

كما تنشر "الوطن" في عدد الغد أيضًا حوارًا مع المحترف المصري محمود تريزجيه، جاء فيه: "رفضت عرضين من فياريال ولوس أنجلوس.. وانتظروني في فريق عالمي كبير بعد المونديال".

ورياضيًا تقرأ: "أزمات لاعبي الأهلي والزمالك.. عمرو جمال يطلب الموافقة على انتقاله إلى فنلندا.. والبدري يؤجل مشاركة غالي".