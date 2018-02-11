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الوطن

المتحدث باسم الوزراء: إنشاء نظام تأميني على العمالة الحرة

اليوم AM 05:00
كتب: ضحى محمد
المتحدث باسم الوزراء: إنشاء نظام تأميني على العمالة الحرة

معتز

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء السبت، على إنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة، يلمس عددا كبيرا من المواطنين.

وأوضح "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن قطاع البناء يضم أكثر من 2.5 مليون عامل وهو من القطاعات الكبيرة، لذلك يجب أن يكون لهم تأمينات اجتماعية ومميزات، علاوة على تقديم الكثير من الخدمات والامتيازات لهم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يجب التعامل مع هذا القطاع لأن له طبيعة خاصة، بشكل جديد ومختلف، وجاري دراسة كيفية التغلب على كل المعوقات التي تواجه نظام التأمينات الجديد، وإيجاد صيغة مناسبة تتفق مع هذا العمل.

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