جوهرة: تلقيت عروض عمل كثيرة بعد انتشار مقطع رقص لي على "فيسبوك"

قالت الراقصة جوهرة، إنها تعتقد أن اهتمام المواطنين في مصر بقضيتها، يمكن أن يكون بسبب أنها شخصية تدعو للاهتمام.

وأضافت جوهرة، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن خبر القبض عليها نشر في مختلف وسائل الإعلام، وأن التهم التي وجهت إليها كانت السبب في اهتمام الناس بها.

وأوضحت جوهرة، أنه بعد نشر الفيديو الخاص برقصها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تلقت اتصالات هاتفية كثيرة وعروض للعمل بعد هذا الفيديو، موضحة أنه تم القبض عليها في اليوم التالي لنشر الفيديو.