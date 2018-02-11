عاجل| مقتل قيادي حوثي في معارك باليمن

قالت مصادر لـ"سكاي نيوز" في اليمن، إن قياديا حوثيا لقي مصرعه في تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية، في وقت تواصل فيه قوات الشرعية اليمنية تقدمها صوب مركز محافظة صعدة، وفي عدة جبهات أخرى.

وحسب المصادر، قتلت قوات الشرعية القيادي في ميليشيات الحوثي الإيراني العقيد محمد محمد الأشول في تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية.

وتتواصل المعارك ضد الميليشيات الحوثية على جبهات عديدة أهمها الساحل الغربي وصعدة وتعز، حيث تلقت ميليشيا الحوثيين ضربات موجعة بعد أن خرجت مناطق ومديريات كثيرة عن سيطرتها.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي، تكبدت فيها الميليشيات الإيرانية خسائر كبيرة.

واستبقت قوات الشرعية هجومها على الجبل الاستراتيجي بحصار محكم للميليشيات الانقلابية خلال اليومين الماضيين.