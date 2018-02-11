بالفيديو| مشادة بين معلمة بمدرسة فيكتوريا بالإسكندرية وبرلماني

قالت معلمة ووالدة أحد طلاب مدرسة "فيكوريا كولدج" الخاصة بالإسكندرية، إن نجلها لم يستلم الكتب الخاصة بالمنهج الأمريكي حتى الآن.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن التعليم الأمريكي في المدرسة مهدد، وأنه لم يتم عمل مناقصة لتوريد الكتب للمدرسة أصلا، رغم تسديدهم لثمنها.

وأوضحت أن رئيس مجلس الإدارة المٌعين من قبل وزير التربية والتعليم والذي يعمل كنائب في البرلمان، فصل 160 مدرسا من طاقم عمل المدرسة، موضحة أنها كانت ضمن الـ160 الذين فصلوا، ما تسبب في عجز شديد في مدرسي المدرسة، مؤكدة أنه تم تقليل عدد الساعات التعليمية للطلاب بسبب عجز المدرسين.

من جهته نفى النائب حسين خاطر، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المدرسة، صحة ما قالته والدة أحد الطلاب، مؤكدًا أن مجلس الإدارة مختص بالشؤون المالية ولا علاقة له بالناحية التعليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن هذه المعلمة كانت تدرس "ماس" بالرغم من حصولها على بكالوريوس تجارة عربي.

ووقعت مشاداة بين النائب حسين خاطر والمدرسة، التي استغاثت بالرئيس السيسي لإنقاذهم من الإرهاب الذي يتعرض له أولياء الأمو، ومنعها من دخول المدرسة على حد قولها.

ورد عليها خاطر قائلًا، إنها تقدمت بـ43 شكوى ضد مجلس الإدارة ،وإنها طلبت العودة للتدريس بالمدرسة ولكنه رفض نظرًا لعملها كمدرسة للرياضيات باللغة الإنجليزية، رغم حصولها على بكالوريوس تجارة عربي.