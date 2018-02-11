عاجل| القوات المسلحة تعلن نتائج عمليات "سيناء 2018" خلال يومين

في إطار عملية المجابهة الشاملة "سيناء 2018" التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من كل الأفرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، قامت قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على كل المحاور والمدن والقرى بشمال ووسط سيناء.

وتمكنت القوات حتى الآن من تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة، والقضاء على 16 عنصرا تكفيريا واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة و2 سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، والقبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط 30 فردا من المشتبه بهم جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واكتشاف وإبطال مفعول 12 من العبوات الناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات

كما تمكنت القوات من تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية و31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتدمير 3 مخازن عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزي عسكري، واكتشاف وتدمير معمل ميداني تستخدمه العناصر الإرهابية في تصنيع العبوات الناسفة، واكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله على العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر الإرهابي، واكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدانا وضبط 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر.

فيما واصلت عناصر القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة وإبرار المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية من حاملة المروحيات "المسترال" لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش، بالتزامن مع قيام عناصر حرس الحدود والشرطة أعمالها بتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق العامة وتنظيم الكمائن الثابتة والمتحركة وتنفيذ أعمال التمشيط بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالظهير الصحراوي في صعيد مصر، وعلى الطرق والمدقات والدروب الجبلية على الاتجاهات الحدودية الجنوبية والغربية لإحباط أي محاولة لاختراق الحدود الدولية.