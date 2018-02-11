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الوطن

مارجريت عازر للبرلمان الأوروبي: عقوبة الإعدام تتفق مع مبادئ الإسلام

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مارجريت عازر للبرلمان الأوروبي: عقوبة الإعدام تتفق مع مبادئ الإسلام

مارجريت عازر

قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ردت على البرلمان الأوروبي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، بأن العقوبة موجودة في القانون والدستور وفقًا للشريعة الإسلامية، موضحة أن الإعدام يكون في الجرائم المشددة جدا.

وأضافت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن المتهم الذي يُحكم عليه بالإعدام يمر بكل مراحل التقاضي التي تجعله آمن تمامًا ضد أي تعسف.

وأشارت إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا من مصادر التشريع.

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