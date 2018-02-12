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الوطن

بالفيديو| سباق سيارات ينتهي بصدم فتاة.. ووالد المتهم يهاجم الإبراشي

اليوم AM 07:51
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| سباق سيارات ينتهي بصدم فتاة.. ووالد المتهم يهاجم الإبراشي

صورة من الحادث

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، مقطع فيديو لحادث مأساوي صدمت فيه سيارة مسرعة فتاة أثناء التسابق مع سيارة أخرى.

وقالت الفتاة ضحية الحادث، إن حياتها دمرت بعد تعرضها لهذا الحادث، وإنها لم تكن تتوقع أن تتعرض لمثل هذا الحادث.

وأضافت، أن والد المتهم الذي صدمها ذهب إليها في منزلها معتذرًا وطالبًا للتصالح.

من جانبه هاجم والد سائق السيارة، التي صدمت الفتاة، أثناء تسابقه مع سيارة أخرى، الإعلامي وائل الإبراشي قائلًا: "حوادث الطرق بتحصل في كل حتة في مصر، ولو عاوزين تعملوا شغل روحوا سيناء اعملوا شغل هناك".

وتابع: "متروح تشوف اللي خبط تلاتة في ستانلي"، ليرد عليه الإبراشي: "أنا شايف إنك مستهين وبتعلم ابنك الاستهانة"، ليرد والد الشاب: "مين اللي قالك إن أنا مستهين بيه، ولا أنت بتقول أي كلام وخلاص".

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