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الوطن

السيطرة على حريق التهم مزرعة دواجن بفاقوس في الشرقية

اليوم AM 07:54
كتب: نظيمه البحرواي
السيطرة على حريق التهم مزرعة دواجن بفاقوس في الشرقية

ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق التهم مزرعة دواجن، بناحية العارين التابعة لمركز شرطة فاقوس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة فاقوس يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن، بناحية العارين دائرة المركز.

انتقل على الفور ضباط المركز وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مبنية بالطوب الأبيض، ومعرشة بالخشب والسدة وقش الأرز، مقامة على مساحة سبعة قراريط ملك (ص. م. ج.- 35 سنة- صاحب مكتب سفريات)، ومقيم الفدادنة دائرة المركز، ومؤجرة لـ(م. م. ع.- 36 سنة- حاصل على دبلوم تجارة) ومقيم العارين دائرة المركز.

ونتج عن ذلك نفوق كمية من الكتاكيت الموجود داخل المزرعة عمر خمسة أيام، وسقف المزرعة دون حدوث إصابات أو وفيات.

بسؤال مالك ومستأجر المزرعة، أيدا ما جاء بالفحص، وقررا أن سبب الحريق نتيجة حدوث ماسا كهربائيا ولم يتهما أحدا بإحداث الحريق.

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