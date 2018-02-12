ضبط حداد أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله في الشرقية

ألقى ضباط مباحث الحسينية، بالاشتراك مع ضباط شرطة السياحة والآثار بمحافظة الشرقية، القبض على حداد بعزبة التل، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية وضباط قسم شرطة السياحة والآثار، من ضبط (م. م. ب.- 55 سنة- حداد)، ومقيم عزبة التل بمركز الحسينية، أثناء التنقيب عن الآثار بالمنطقة الخاضعة لقانون حماية الآثار دائرة المركز.

وعُثر بالمنطقة المشار إليها على 3 حفر، وأدوات حفر عبارة عن "كوريك، ومقطف جلد، وحبل وجردل".

بمواجهته، أقر بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.