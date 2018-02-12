عاجل| القوات المسلحة تصدر البيان الخامس: مقتل 12 إرهابيا وضبط 93

أصدرت القوات المسلحة البيان الخامس للقيادة العامة للقوات المسلحة ليوضح جهود استمرار العملية الشاملة "سيناء 2018" التي تنفذها القوات المسلحة من التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، وتواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامنا مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة وقد أسفرت العملية حتى الآن على النجاحات الات

وتمكنت القوات الجوية من رصد وتدمير 60 هدفا للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات استخباراتية حول هذه الأهداف، والقضاء على 12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر، والقبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نجحت القوات في ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتدمير 30 عشّة ووكر ومخزن عثر بداخله على كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال اللاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

كما تمكنت العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين من اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 7 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

كما نجحت القوات في العثور على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلها كميات كبيرة (مواد إعاشة - قطع غيار دراجات نارية - أدوات تصنيع عبوات ناسفة)، واكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسيا ومغطي بطول 250 مترا وعرض 2 متر، وضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.

واستمرارا لنجاحات القوات الجوية في فرض سيادة الدولة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية فقد تمكنت من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى البلاد عبر الاتجاه الإستراتيجي الغربي وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملين بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب.

فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل ، وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم 398 من الدوريات والأكمنة الأمنية والكمائن بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

ويواصل أبطال ومقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التمشيط والمداهمات بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين للقضاء على الإرهاب من أجل تحصين الوطن وحمايه شعب مصر العظيم.