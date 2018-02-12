مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الطريق، بدائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم ثان شرطة سوهاج بوجود مصادمة بشارع الجمهورية، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 79585 ملاكي سوهاج قيادة (أسماء ك. أ. ح.- 21 عاما- طالبة بكلية الطب البيطري بسوهاج)، وتقيم دائرة القسم أختلت عجلة القيادة بيدها، واصطدمت بكل من (عفاف ع. م.- 45 عاما- ربة منزل) وتقيم دائرة القسم، و(عفاف ع. ح.- 53 عاما- ربة منزل) وتقيم بناحية أدفا، دائرة مركز سوهاج، حال عبروهما الطريق، ما نتج عنه وفاة الأولى عقب وصولها لمستشفى سوهاج الجامعي، وإصابة الثانية وتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بمعرفة أهلها.

بسؤال قائدة السيارة، أقرت باصطدامها بالمذكورتين حال مفاداتها إحدى السيارات.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتم التحفظ علي السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 604 إداري القسم لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.