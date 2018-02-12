تسجيل الدخول

الوطن

مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في سوهاج

اليوم AM 08:53
كتب: خالد الغويط
مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في سوهاج

ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الطريق، بدائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم ثان شرطة سوهاج بوجود مصادمة بشارع الجمهورية، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 79585 ملاكي سوهاج قيادة (أسماء ك. أ. ح.- 21 عاما- طالبة بكلية الطب البيطري بسوهاج)، وتقيم دائرة القسم أختلت عجلة القيادة بيدها، واصطدمت بكل من (عفاف ع. م.- 45 عاما- ربة منزل) وتقيم دائرة القسم، و(عفاف ع. ح.- 53 عاما- ربة منزل) وتقيم بناحية أدفا، دائرة مركز سوهاج، حال عبروهما الطريق، ما نتج عنه وفاة الأولى عقب وصولها لمستشفى سوهاج الجامعي، وإصابة الثانية وتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بمعرفة أهلها.

بسؤال قائدة السيارة، أقرت باصطدامها بالمذكورتين حال مفاداتها إحدى السيارات.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتم التحفظ علي السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 604 إداري القسم لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 

أخبار متعلقة

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم على طريق دار السلام بسوهاج

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم على طريق دار السلام بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في تصادم بين سيارتي نقل على طريق البلابيش دائرة مركز دار السلام بسوهاج.
إصابة 11 شخصا في تصادم 3 سيارات بسوهاج

إصابة 11 شخصا في تصادم 3 سيارات بسوهاج

أصيب 11 شخصا، في تصادم 3 سيارات علي طريق سوهاج - المنشاة، اليوم.
مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث تصادم بسوهاج
مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على الطريق الزراعي، بناحية روافع القصير بمركز سوهاج

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

بريد الوطن| هيئة قومية لإنشاء المبانى الحكومية

بريد الوطن| هيئة قومية لإنشاء المبانى الحكومية

بريد الوطن| هاتريك أحزان

بريد الوطن| هاتريك أحزان

بريد الوطن| مصعد بنها ومصاعد الفساد

بريد الوطن| مصعد بنها ومصاعد الفساد

بريد الوطن| من أجل رفع المعاناة عن أسر منتفعى التأمين الصحى

بريد الوطن| من أجل رفع المعاناة عن أسر منتفعى التأمين الصحى

من متحف الحيتان إلى متحف التماسيح.. حفريات قدّسها الفراعنة وخلدها الزمان

من متحف الحيتان إلى متحف التماسيح.. حفريات قدّسها الفراعنة وخلدها الزمان

اختيارات الوطن

الأول خنازير.. والآن كتاكيت: أزمات حلها الوحيد «إعدام»

الأول خنازير.. والآن كتاكيت: أزمات حلها الوحيد «إعدام»

«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل

إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل

سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

"القوى العاملة" تعلن عن 5545 وظيفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه للمبرمج

"القوى العاملة" تعلن عن 5545 وظيفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه للمبرمج

الأكثر قراءة

عاجل