العدس والجبن يصيبان أسرة مكونة من 5 أفراد بالتسمم في سوهاج

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الأربعة بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية، وتم نقلهم لمستشفى طما المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إشارة من المستشفى المركزي بطما بوصول كل من (صباح خ. أ. ع.- 59 عاما- ربة منزل) وأبنائها (شيماء ي. ع.- 18 عاما- طالبة) و(رحمة ي. ع.- 16 عاما- طالبة)، و(إيمان- 20 عاما- طالبة) و(محمد- 10 سنوات- طالب)، ويقيمون بندر طما مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.

بالانتقال والفحص وسؤال الأولى، أقرت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج "بطاطس– عدس– جبن"، ونفت الشبهة الجنائية.

تم إخطار الإدارة الصحية لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 628 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.