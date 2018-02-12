انتحار عامل حرقا لمروره بأزمة نفسية في سوهاج

أقبل عامل على الانتحار بإشعال النيران في نفسه، أثناء تواجده بجوار سيارته النقل، بمشروع غرب طهطا بسوهاج، لمروره بضائقة نفسية ومشاكل عائلية.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بناحية مشروع غرب طهطا، وأثناء الفحص عثر على جثة (محمود ص. م. ي.) ويقيم ساحل طهطا، دائرة قسم طهطا متفحمة وبجواره السيارة رقم 11292 نقل سوهاج قيادته، وبداخلها بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به وبعض متعلقاته.

وبسؤال نجل المتوفى قرر تلقيه اتصالا هاتفيا من والده قبل الحادث، يفيد بقيامه بالانتحار نظرا لمروره بضائقة نفسية بسبب ظروف عائلية.

تحرر محضر بالواقعة برقم 435 إداري مركز شرطة جهينة، بالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.