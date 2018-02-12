تسجيل الدخول

الوطن

18 قتيلا في عملية مداهمة للجيش في منجم للذهب بفنزويلا

اليوم AM 08:21
كتب: أ ف ب
18 قتيلا في عملية مداهمة للجيش في منجم للذهب بفنزويلا

رئيس فنزويلا

قُتل 18 شخصا في عملية مداهمة للجيش ضد عصابة مشتبه بها في منطقة تعدين بجنوب شرق فنزويلا، بحسب ما أعلنت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤولين من المعارضة الأحد.

ووقع الحادث السبت داخل منجم في بلدة غواسيباتي في ولاية بوليفار عندما "أدى تبادل لاطلاق النار إلى سقوط 18 قتيلا لم تُعرف هوياتهم بعد"، بحسب ما أورد تقرير عسكري اطلعت عليه وكالة فرانس برس واستند الى شهادة امرأة من السكان.

وتشهد المنطقة عدة نشاطات مخالفة للقانون لتعدين الذهب.

وتابع التقرير أن السلطات ضبطت خمس بنادق عسكرية وعشرة مسدسات وبندقية وقنبلتين يدويتين، إلا أن السلطات لم تصدر بيانا بعد.

وندد النائب المعارض أميركو دي غراسيا من ولاية بوليفار بعملية المداهمة قائلا "هل قُتل 18 مواطنا ولم يُصب أي جندي بجروح؟ إنهم يطهرون مناطق الذهب بالدم والنار".

وغردت منظمة "برنامج العمل الفنزويلي لحقوق الإنسان" أن "العملية مثيرة للقلق...هل هي مذبحة جديدة؟".

والمنطقة الواقعة على الحدود مع البرازيل جزء من منطقة أونيروكو للتعدين التي تنشط فيها عدة شركات حكومية ومتعددة الجنسيات للتنقيب عن المعادن من أجل التعويض عن تراجع العائدات نتيجة انهيار أسعار النفط التي أدت إلى أزمة اقتصادية وسياسية كارثية في البلاد.

أخبار متعلقة

فنزويلا تدين تصريحات سناتور أمريكي يؤيد "انقلابا" على مادورو

فنزويلا تدين تصريحات سناتور أمريكي يؤيد "انقلابا" على مادورو

دانت الحكومة الفنزويلية بشدة تصريحات السناتور الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن "العالم سيدعم" انقلابا مسلحا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي اعتبره "ديكتاتو
البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على رئيس فنزويلا

البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على رئيس فنزويلا

طالب النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، بتوسيع العقوبات المفروضة على فنزويلا لتطاول الرئيس نيكولاس مادورو وحذروا من أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات في هذ
"الهيئة التشريعية": معدل التضخم السنوي في فنزويلا تجاوز 4000%

"الهيئة التشريعية": معدل التضخم السنوي في فنزويلا تجاوز 4000%

ارتفعت الأسعار في فنزويلا بنسبة 4068 في المئة في الإثني عشر شهرا حتى نهاية يناير، وفقا لتقديرات من الهيئة التشريعية التي تقودها المعارضة في البلاد
فنزويلا تتهم كولومبيا بـ"الخضوع" لواشنطن

فنزويلا تتهم كولومبيا بـ"الخضوع" لواشنطن

اتهمت الحكومة الفنزويلية اليوم، كولومبيا بـ"الخضوع" للولايات المتحدة بعدما اعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس انه لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الم
رئيس فنزويلا سيشارك في قمة الأمريكيتين في أبريل

رئيس فنزويلا سيشارك في قمة الأمريكيتين في أبريل

يشارك رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في قمة الأمريكيتين التي تجمع قادة أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في 13 و14 إبريل بليما، وفق ما اعلنت كراكاس الثلاثاء.
وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لحدوث انقلاب عسكري في فنزويلا

وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لحدوث انقلاب عسكري في فنزويلا

أثار وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الخميس، احتمال حدوث انقلاب عسكري في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو، لكنه لا يعرف ما إذا كان ذلك سيحدث.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

بريد الوطن| هيئة قومية لإنشاء المبانى الحكومية

بريد الوطن| هيئة قومية لإنشاء المبانى الحكومية

بريد الوطن| هاتريك أحزان

بريد الوطن| هاتريك أحزان

بريد الوطن| مصعد بنها ومصاعد الفساد

بريد الوطن| مصعد بنها ومصاعد الفساد

بريد الوطن| من أجل رفع المعاناة عن أسر منتفعى التأمين الصحى

بريد الوطن| من أجل رفع المعاناة عن أسر منتفعى التأمين الصحى

من متحف الحيتان إلى متحف التماسيح.. حفريات قدّسها الفراعنة وخلدها الزمان

من متحف الحيتان إلى متحف التماسيح.. حفريات قدّسها الفراعنة وخلدها الزمان

اختيارات الوطن

الأول خنازير.. والآن كتاكيت: أزمات حلها الوحيد «إعدام»

الأول خنازير.. والآن كتاكيت: أزمات حلها الوحيد «إعدام»

«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل

إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل

سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

"القوى العاملة" تعلن عن 5545 وظيفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه للمبرمج

"القوى العاملة" تعلن عن 5545 وظيفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه للمبرمج

الأكثر قراءة

عاجل