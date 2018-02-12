تسجيل الدخول

الوطن

بوتين خلال لقاءه عباس: تشاورت مع ترامب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

منذ 37 دقيقة
كتب: أ ف ب
بوتين خلال لقاءه عباس: تشاورت مع ترامب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

بوتين وترامب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مستهل اجتماع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال "تحدثت للتو إلى الرئيس الأمريكي ترامب.. تحدثنا بالتأكيد عن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني".

ويعود آخر اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، إلى منتصف ديسمبر.

تأتي زيارة عباس لروسيا بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويسعى الرئيس الفلسطيني إلى رصد موقف موسكو من القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف بوتين مخاطبا عباس "من الاهمية بمكان بالنسبة الينا ان نعرف رأيك الشخصي لوضع الأمور في نصابها وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة".

ورد عباس "بالنظر إلى المناخ الذي نشأ مما قامت به الولايات المتحدة (...) نرفض أي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط".

وأضاف بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته "في حال عقد اجتماع دولي، نطلب إلا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد بل أن تكون فقط واحدا من الوسطاء".

أخبار متعلقة

"الكرملين": الرئيس الروسي ونتنياهو اتفقا على عقد لقاء

"الكرملين": الرئيس الروسي ونتنياهو اتفقا على عقد لقاء

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على عقد لقاء بينهما. وقال دميتري بيسكوف
الرئيس الروسي: أتصرف دوما كما لو أنني مراقب باستمرار

الرئيس الروسي: أتصرف دوما كما لو أنني مراقب باستمرار

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شهرته لم تؤثر يوما على عاداته، لأنه حاول دائما أن يتصرف كما لو أنه مراقب وباستمرار، وقال بوتين على أثير القناة الأولى.
الرئيس الروسي يبحث مع رئيس وزراء الهند تطوير علاقات الشراكة

الرئيس الروسي يبحث مع رئيس وزراء الهند تطوير علاقات الشراكة

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
محامو ترامب يعارضون إدلاء الرئيس بشهادته في التحقيق حول التدخل الروسي

محامو ترامب يعارضون إدلاء الرئيس بشهادته في التحقيق حول التدخل الروسي

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منه، عدم الإدلاء بشهادته أمام المدعي المستقل روبرت مولر، المكلف بالتحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق دونالد ترامب والكرملين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

أمين "طلاب الفيوم" يتقدم لانتخابات رئاسة اتحاد الجمهورية

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

اختيارات الوطن

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

جومانا إسماعيل وحدها في

جومانا إسماعيل وحدها في "تحدي مصر المعبر".

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

الأكثر قراءة

عاجل