بوتين خلال لقاءه عباس: تشاورت مع ترامب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مستهل اجتماع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال "تحدثت للتو إلى الرئيس الأمريكي ترامب.. تحدثنا بالتأكيد عن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني".

ويعود آخر اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، إلى منتصف ديسمبر.

تأتي زيارة عباس لروسيا بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويسعى الرئيس الفلسطيني إلى رصد موقف موسكو من القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف بوتين مخاطبا عباس "من الاهمية بمكان بالنسبة الينا ان نعرف رأيك الشخصي لوضع الأمور في نصابها وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة".

ورد عباس "بالنظر إلى المناخ الذي نشأ مما قامت به الولايات المتحدة (...) نرفض أي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط".

وأضاف بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته "في حال عقد اجتماع دولي، نطلب إلا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد بل أن تكون فقط واحدا من الوسطاء".