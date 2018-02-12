"الغد": القول بنقصان أوراق "موسى" الانتخابية طعن بالهيئات القضائية

قال المستشار سمير عبدالعظيم، المستشار القانوني لحزب الغد، إن المهندس موسى مصطفى موسى غير مختصما، في تلك الدعوة، وذلك لأنها أقيمت من أحد المحامين، على أساس أن المهندس موسى لم يحصل على مؤهل دراسي من الداخل أو من الخارج.

وأضاف عبدالعظيم خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" والمذاع على قناة "أون E" أنه من غير المقبول أو المعقول، أن يدعى شخص أن هناك ورق ناقص، لأن هذا يعتبر طعن في الهيئة القضائية نفسها لأن مراجعة تلك الأوراق تتم من خلال رؤوس الهيئات القضائية، سواء محكمة الاستئناف أو النقض أو مجلس الدولة.

وأوضح المستشار القانوني لحزب الغد، أن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمرشح الرئاسي توضح عدم وجود أحكام قضائية، ولكن هناك حكم غيابي تم صدوره وتمت المعارضة فيه وصدر حكم بانقضاء الدعوة الجنائية بالتقاضي ويزول أثره، وكأن لم يكن وهي صادرة من قبل إحدي الشركات.