بالفيديو| أطفال يسبحون في "ترعة" من أجل الذهاب للمدرسة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا مصورًا يظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم يعبرون ترعة بأقدامهم للوصول لمدرستهم الابتدائية، بإحدى قرى مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وظهر في التقرير مجموعة من الأطفال وهم يعبرون الترعة سباحة، من أجل الذهاب إلى مدارسهم بسبب عدم وجود كوبري لهذه الترعة.

من جانبه شن العميد حسن صفوت رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، هجومًا على الإبراشي، وطالبه بعرض فيديو يظهر فيه فريق البرنامج وهو يأمر الأطفال بعبور الترعة، بهذه الكيفية من أجل تصوير التقرير.

وأكد صفوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي، أن الترعة كان بها عدد من المراكب غير المرخصة وغير الآمنة، والتي كان الطلاب يعبرون الترعة من خلالها، وأنه أصدر أمرا برفع هده المراكب لحين توفير وسيلة آمنة لنقل الطلاب للناحية الأخرى.

وأوضح رئيس المدينة، أن الطلاب ذهبوا للمدرسة بالفعل عن طريق سيارات، ولم يقم أي طفل بعبور الترعة كما عرض التقرير.