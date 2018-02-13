الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار واضطراب الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، أن الطقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة.

كما تنشط الرياح اللشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، والبحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ19 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية وبعض المدن والعواصم العربية: