البيان السادس للقوات المسلحة بشأن سيناء 2018: القضاء على خلية إرهابية

استمراراً للعملية الشاملة "سيناء 2018" يواصل أبناء الشعب المصري من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود وتأمين الحدود على كل الإتجاهات الاستراتيجية وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 7 سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية استخدامها للهروب من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة وتطويق قطاع العمليات.

- القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم.

- القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات، و13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية.

- تدمير 143 عشة ووكر ومخزن عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

- اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

- قيام عناصر حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحتي نفق بأبعاد 1,5 متر وبعمق 25 مترا تحت سطح الأرض، و15 حفرة متصلة بخنادق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء.

- اكتشاف وتدمير 9 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة، وضبط سيارة محملة بأكثر من مليون و200 ألف قرص ترامادول مخدر.

وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 نفذت القوات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بإطلاق 4 صاروخ أرض بحر وسطح بحر، وذلك في إطار التدريب على التعامل مع كل التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم 479 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتخفيف العبء وتلبية المطالب والاحتياجات الاساسية لأبناء سيناء بمناطق العمليات، تم توزيع كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية المجانية على المواطنين بعدة مناطق بنطاق شمال ووسط سيناء، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.

وفي ملحمة قتالية يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة المدنية أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.