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الوطن

"الطب الشرعى والقانون الجنائي" بمعهد محاماة كفر الشيخ.. الخميس

منذ 47 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"الطب الشرعى والقانون الجنائي" بمعهد محاماة كفر الشيخ.. الخميس

الطب الشرعى والقانون الجنائى بمعهد محاماة كفر الشيخ .. الخميس

تعقد أولى محاضرات معهد المحاماة في كفر الشيخ، بعد غد الخميس، 15 فبراير الجارى، بقاعة مركز الدراسات الوطنية بمبنى ديوان المحافظة .

وقال صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة عن كفر الشيخ، إن ذلك جاء عقب الاتفاق مع اللواء المحافظ، سيد نصر، بتخصيص قاعة مركز الدراسات الوطنية بمبنى الديوان العام لتكون مقرا للمعهد ، بنسبة تخفيض 50 % للنقابة الفرعية.

يلقي  المحاضرة الأولى، الدكتور أحمد علام، متناولا خلالها التعريف بالطب الشرعي، فيما يلقى الاستاذ أحمد عاشور، المحامي بالنقض، المحاضرة الثانية متحدثا عن القانون الجنائي وكيفية إعداد المرافعة والمذكرات.

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