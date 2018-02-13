موسى: "الوطنية للانتخابات أعلى هيئة ومينفعش أقدم لها شهادات مضروبة"

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن حملته تحترم القوانين والهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 24 فبراير للدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الحزب لديه اجتماعات يومية ومكثفة من أجل التجهيز للدعاية الانتخابية والمؤتمرات.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن حزب الغد لديه فروع كثيرة وأعضاء عديدين، ولدينا برنامج للمؤتمرات والزيارات.

وأكد المرشح الرئاسي، أن لديه أعلى شهادة جامعية من فرنسا، وكان معه وزراء في نفس الجامعة، مثل الوزير فتحي البرادعي، وحصل على ماجستير من فرنسا، مضيفا: "الهيئة الوطنية للانتخابات أعلى هيئة في مصر، ومينفعش نقدم لها شهادات مضروبة".

وتابع: "الهيئة الوطنية عندها الورق كله، واللي عايز يشكك في شهادتي يبقى يشكك في قضاة مصر، ومن له حق الطعن على ترشحي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط".