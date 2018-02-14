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الوطن

الأرصاد: طقس معتدل اليوم.. والصغرى في القاهرة 11 درجة والعظمى 19

اليوم AM 08:13
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس معتدل اليوم.. والصغرى في القاهرة 11 درجة والعظمى 19

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانًا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ19 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 11 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية وبعض المدن والعواصم العربية:

 

 

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