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الوطن

وزير النقل: القطاع الخاص سيطور السكة الحديد بعد موافقة البرلمان

منذ 44 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل: القطاع الخاص سيطور السكة الحديد بعد موافقة البرلمان

وزير النقل يتفقد محطات السكة الحديد صورة أرشيفية

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن منظومة السكة الحديد المصرية تحتاج إلى تطوير وتحديث شامل فى بنيتها الأساسية، من حيث تطوير نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزى، ونظم الإتصالات، وتجديد عربات القطارات المتهالكة بآخرى حديثة، وتجديد القضبان وتأهيل الجرارات، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، موضحا أن المنظومة ستشهد طفرة حقيقية بعد موافقة مجلس النواب على قانون السكة الحديد الجديد الذى يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكة الحديد.

وقال عرفات لـ"الوطن"، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على القانون الجديد، مشيرا إلى أن إقرار القانون بشكل نهائي سيمكن الوزارة من إشراك القطاع الخاص فى تطوير مرفق السكة الحديد، موضحا أن القطاع الخاص لم ولن يتحكم فى أسعار تذاكر القطارات، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد سعر التذكرة وزارة النقل فقط.

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