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الوطن

زار شرم الشيخ.. وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

اليوم AM 07:46
كتب: أحمد حامد دياب
زار شرم الشيخ.. وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

الأمير هنريك والملكة مارجريت

أعلن الديوان الملكي الدنماركي، عن وفاة الأمير هنريك، زوج الملكة مارجريت الثانية، توفي بعيد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.

وقال الديوان فى بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير هنريك توفى الثلاثاء فى الساعة 23,18 فى قصر فريدنسبورج".

يُذكر أن الأمير هنريك الذي غادر عالمنا اليوم عن عمر ناهز 83 عاما، ولد في 11 يونيو 1934 وقضى سنوات عمرة الأولى في الهند الصينية، وفي عام 1950 انتقل مع أسرته إلى هانوي، وتخرج من المدرسة الفرنسية فيها وذلك بعام 1952 وفي الفترة ما بين عامي 1952 و1957 درس القانون والعلوم السياسية في جامعة سوربون في باريس، كما درس في نفس الفترة اللغات الصينية والفيتنامية معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس)، كما درس أيضًا بعام 1957 في هونغ كونغوبعام 1958 في سايغون.

وبعد ذلك خدم مع القوات المسلحة الفرنسية أثناء الحرب في الجزائر بين عامي 1959 و1962، وبعدها انضم إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وعمل بالفترة من 1963 حتى 1967 سكرتيرًا ثالثًا في السفارة الفرنسية في لندن.

وفي 10 يونيو 1967 تزوج من ولية عهد الدنمارك الأميرة، مارغريت والتي أصبحت فيما بعد الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك الآن وأنجب منها الأمير فريدريك (ولي عهد الدنمارك) والأمير يواكيم.

ويُذكر أيضًا أن الأمير الراحل زار مصر منذ حوالي 3 شهور تحديدًا في شهر نوفمبر من عام 2017 المنقضى وقضى عدة أيام بمدينة شرم الشيخ.

 

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