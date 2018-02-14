تسجيل الدخول

الوطن

نشرة "الوطن" توك شو: لقاء موسى مصطفى موسى.. وإقالة طبيب بسبب بنطلونه

منذ 40 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
نشرة "الوطن" توك شو: لقاء موسى مصطفى موسى.. وإقالة طبيب بسبب بنطلونه

موسى مصطفى موسى

تقدم "الوطن" لكم أبرز ما جاء في برامج "التوك شو" أمس، حيث حل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامجه "رأي عام" عبر فضائية "تن".

وأدلى موسى بعدد من التصريحات خلال اللقاء منها :

موسى مصطفى: السيسي رجل مُخلص ووطني.. "وأنا كمان"

موسى مصطفى: "جبت لزوجتي هدية في الفلانتين.. دي روحي"

موسى مصطفى لـ"الإخوان والسلفيين": "مش بحبكم ولا عاوز أصواتكم"

موسى مصطفى: لست "مرشح ديكور".. وبيع الأراضي سيكون للشباب

موسى مصطفى: سأخوض منافسة شريفة مع السيسي على الرئاسة

موسى مصطفى يهاجم أيمن نور: حاصل على دكتوراه مزورة.. وفكره انتقامي

موسى: "الوطنية للانتخابات أعلى هيئة ومينفعش أقدم لها شهادات مضروبة"

أما عن أغرب التصريحات التي جاءت أمس:

مدير "التأمين الصحي" ببنى سويف: "فوجئت بإقالتي بسبب بنطلوني"

بالفيديو مرتضى منصور يهدد بإشعال النيران في نفسه بميدان التحرير

جهاد الخازن: "زرت مبارك منذ شهرين لمدة ساعة ونص.. ووصلني لحد العربية"

طفل مدمن: "بعت حلل البيت كله عشان المخدرات.. ونفسي أتعافى"

وإليكم أبرز أخبار التوك شو أمس:

"الصحة": حادث مستشفى الصحة النفسية بالعباسية "فردي"

نجل سامي عنان: والدي نفى تماما تصريحات "جنينة"

بالفيديو نجل سامي عنان: والدي نفى ما صرح به هشام جنينة

"الصحة": إعادة مدير "العباسية" بعد ثبوت براءته من واقعة المستشفى

 

أخبار متعلقة

موسى مصطفى يهاجم أيمن نور: حاصل على دكتوراه مزورة.. وفكره انتقامي

موسى مصطفى يهاجم أيمن نور: حاصل على دكتوراه مزورة.. وفكره انتقامي

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الإخواني الهارب أيمن نور، الذي يُهاجمه بشدة بين الحين للآخر من تركيا ويشكك في مؤهلة الدراسي
موسى مصطفى: السيسي رجل مُخلص ووطني.. "وأنا كمان"

موسى مصطفى: السيسي رجل مُخلص ووطني.. "وأنا كمان"

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية "إخواني متشدد" ويعمل ضد مصر من لندن، كما أن هشام جنينة
موسى مصطفى: "جبت لزوجتي هدية في الفلانتين.. دي روحي"

موسى مصطفى: "جبت لزوجتي هدية في الفلانتين.. دي روحي"

مازح الإعلامي عمرو عبدالحميد، المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"،
موسى مصطفى لـ"الإخوان والسلفيين": "مش بحبكم ولا عاوز أصواتكم"

موسى مصطفى لـ"الإخوان والسلفيين": "مش بحبكم ولا عاوز أصواتكم"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه لا يتمنى أن ينتخبه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنه تلقى تهديدات من الجماعة الإرهابية..

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

اختيارات الوطن

طفل إنجليزى يتوّج محمد صلاح «ملكاً» فى واجبه المدرسى

طفل إنجليزى يتوّج محمد صلاح «ملكاً» فى واجبه المدرسى

"الفلانتين Vs دوري الأبطال".. كيف تشجع فريقك دون إغضاب حبيبتك؟

"الفلانتين Vs دوري الأبطال".. كيف تشجع فريقك دون إغضاب حبيبتك؟

عاجل| النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

عاجل| النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

تايم لاين| 6 بيانات تلخص العملية العسكرية "سيناء 2018"

تايم لاين| 6 بيانات تلخص العملية العسكرية "سيناء 2018"

بالصور| "جثة ضابط شرطة في السيارة بالجيزة".. جريمة قتل أم انتحار؟

بالصور| "جثة ضابط شرطة في السيارة بالجيزة".. جريمة قتل أم انتحار؟

الأكثر قراءة

عاجل