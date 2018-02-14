نشرة "الوطن" توك شو: لقاء موسى مصطفى موسى.. وإقالة طبيب بسبب بنطلونه

تقدم "الوطن" لكم أبرز ما جاء في برامج "التوك شو" أمس، حيث حل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامجه "رأي عام" عبر فضائية "تن".

وأدلى موسى بعدد من التصريحات خلال اللقاء منها :

موسى مصطفى: السيسي رجل مُخلص ووطني.. "وأنا كمان"

موسى مصطفى: "جبت لزوجتي هدية في الفلانتين.. دي روحي"

موسى مصطفى لـ"الإخوان والسلفيين": "مش بحبكم ولا عاوز أصواتكم"

موسى مصطفى: لست "مرشح ديكور".. وبيع الأراضي سيكون للشباب

موسى مصطفى: سأخوض منافسة شريفة مع السيسي على الرئاسة

موسى مصطفى يهاجم أيمن نور: حاصل على دكتوراه مزورة.. وفكره انتقامي

موسى: "الوطنية للانتخابات أعلى هيئة ومينفعش أقدم لها شهادات مضروبة"

أما عن أغرب التصريحات التي جاءت أمس:

مدير "التأمين الصحي" ببنى سويف: "فوجئت بإقالتي بسبب بنطلوني"

بالفيديو مرتضى منصور يهدد بإشعال النيران في نفسه بميدان التحرير

جهاد الخازن: "زرت مبارك منذ شهرين لمدة ساعة ونص.. ووصلني لحد العربية"

طفل مدمن: "بعت حلل البيت كله عشان المخدرات.. ونفسي أتعافى"

وإليكم أبرز أخبار التوك شو أمس:

"الصحة": حادث مستشفى الصحة النفسية بالعباسية "فردي"

نجل سامي عنان: والدي نفى تماما تصريحات "جنينة"

بالفيديو نجل سامي عنان: والدي نفى ما صرح به هشام جنينة

"الصحة": إعادة مدير "العباسية" بعد ثبوت براءته من واقعة المستشفى