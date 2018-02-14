جمارك بورسعيد تضبط تهريب كمية كبيرة من "الكترات"

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي الشرقية ببورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكترات المحظور دخولها، داخل حاوية عدد يدوية قادمة من الصين إلى ميناء بورسعيد بغير بموافقة من مصلحة الأمن العام بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

تلقى الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إخطار من حلمي أبو الحسن رئيس مكافحة التهرب الجمركي عمليات، يفيد أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد برئاسة حلمى فياض والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، بالمنطقة الشرقية التزام برئاسة أحمد درويش.

وأنه بناء على الإخبارية رقم 406 المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، قطاع العمليات والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، التزام باعتزام شركة، للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بمشمول بوليصة الشحن البوليصة رقم COSU6146255760/1 بالحاوية رقم TCNU6237633 ومشمولها عبارة عن 2040 كرتونة عدد يدوية واردة من الصين، وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمعاينة مشمول الحاوية من خالد عبد المحسن مدير إدارة مكافحة غرب بورسعيد وعلاء السيد مدير إدارة المعلومات والسيد شردية وحسن البسيونى وإبراهيم الجندى ووائل الحسينى رؤساء أقسام بالمكافحة وأحمد الدياسطى مراجع حركة.

حيث تبين وجود 100 كرتونة بكل منها 4000 قطعة بإجمالي 400 ألف قطعة سلاح كتر صناعة الصين مخباة بداخل الطرود العدد اليدوية، وغير مقر عنها بالمستندات وقرر جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.