انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

أطلقت محافظة بورسعيد الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سي" في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من فيروس "سي".

‎وأوضح الدكتور عادل تعيلب مدير عام الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى" بالمجان ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لعمل تحليل الـPCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

‎وأكد أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاما، وهى الفئة التى جاءت نتائج تقارير البنك الدولى أنها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وأشار إلى أن الحملة مستمرة، بمحافظة بورسعيد يوميا وحتى الإعلان عن انتهاء المرض نهائيا من المحافظة من خلال مقرات الحملة الموجودة أمام مستشفيات بورسعيد وبورفؤاد العام والحميات.