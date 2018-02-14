بالفيديو| أماني الخياط: "هو أبوالفتوح نجح في إيه طول حياته؟!"

استعرضت الإعلامية أماني الخياط فيديو للدكتور عبد المنعم أبوالفتوح في حوار مع فضائية "الجزيرة" يتحدث فيه عن كيفية اختيار مستشارين للرئيس عبدالفتاح السيسي ويقترح أن يكون واحدا منهم إلى جانب مجموعة أخرى من الأسماء.

وعقبت الخياط، خلال تقديم برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف" هل مارس الدكتور "أبو الفتوح" الطب؟ وأين؟ وما هو تخصصه؟

وتابعت الخياط، "هو الدكتور أبو الفتوح نجح في إيه في حياته الطويلة من أول ما عرفناه أما كان طالب في جامعة القاهرة وطرح سؤاله على الرئيس الراحل أنور السادات بعد حمدين صباحي حتى الآن إيه العمل اللي دخله ونجح فيه؟!".

وأشارت إلى أنه لم يُعرف إلا من خلال عمله بمنظمة الإغاثة الإسلامية المشبوهة والتي كانت مظلة إخوانية مقرها لندن هدفها نقل الأموال وتحريك الأفراد إليها.