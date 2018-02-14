"العامة للاستعلامات" ترد على "داعش" بفيديو عن عمر الديب

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، مقطع فيديو بعنوان "داعش والإخوان.. الروابط والأكاذيب"، للرد على الفيديو الذي أصدره إرهابيو سيناء باسم "حماة الشريعة"، والذي كشف انخراط جماعة الإخوان في كل أعمال الإرهاب واحترافها الكذب والتزوير والتضليل من أجل التغطية على جرائمها وتبرئة عتاة المجرمين.

إذ تضمن الفيديو رثاء تنظيم داعش للإرهابي عمر إبراهيم الديب نجل القيادي الإخواني الهارب إبراهيم الديب، اعترف فيه الديب الابن بجرائمه وبانتمائه للتنظيم وولائه لزعيمه أبوبكر البغدادي.

فيما جاء بالفيديو تصريحات لوالد عمر الديب، على قناة "مكملين" الإخوانية والتي تبث من تركيا، قال فيه إن نجله خُطف قسريا ثم تصفيته على حد زعمهم، كعادتهم دائما في عشرات الادعاءات الأخرى للدفاع عن الإرهابين وإلصاق الاتهام الباطل بالدولة ومؤسساتها.